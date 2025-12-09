En la mañana de este martes, un empleado municipal contratado fue detenido por la Policía, tras amenazar de muerte al Contador Diego Landriscina, Secretario de Gobierno del Municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Al llegar al lugar efectivos de Comisaría 1º, fueron recibidos por el Comisario David Lator (Sub-Secretario de Monitoreo y Prevención) quien lo tenía demorado en la vereda del edificio municipal porque que se hallaba promoviendo desorden y amenazando de muerte al Contador Diego Landriscina, Secretario de Gobierno. El sujeto fue identificado como J.J.M., de 40 años de edad, jornalero contratado municipal, domiciliado en nuestra ciudad, quien fue detenido y trasladado hacia Comisaría 1º, previo informe médico policial.

Minutos después el funcionario municipal radicó formal denuncia penal, explicando que a las 09.00 horas llegó al Municipio, dónde fue interceptado por el mencionado individuo, quien comenzó a agredirlo verbalmente y amenazarlo, diciéndole "Cuando te encuentre en otro lugar te voy a matar porque acá no te puedo hacer nada". El Dr. Cesar Luis Collado, Fiscal de Investigación Penal Nº 1 dispuso se notifique al acusado por el delito de "Supuestas Amenazas", y mañana sea trasladado a Tribunales.

Periodismo365



