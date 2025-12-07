Ocurrió en la tarde de este domingo. Un vecino encontró una caja en la banquina de Ruta Nacional Nº 95 en las afueras de nuestra ciudad. Al abrirla, observó que contenía una cría de mono Carayá. Tras el hallazgo, el hombre hizo entrega del animal en Comisaría 3º y de allí fue llevado al Complejo Ecológico Municipal.









Minutos después, los uniformados llevaron al animal en cuestión hacia el Complejo Ecológico Municipal, donde el Jefe de Guardia turno tarde, les informó que se trataba de un mono especie Carayá, sexo macho de unos dos meses de vida; al cual atenderían y luego lo pasarían a su hábitat en dicho Complejo.

Periodismo365



