Fuentes policiales confirmaron a Periodismo365 que se trata de Julio Mosmann, de 65 años de edad; dueño de la Radio FM Norte de Juan José Castelli. Según el informe policial, dos malvivientes abrieron fuego apuntando a la cabeza de la víctima, que ahora permanece internado en el Hospital de esa localidad del norte chaqueño.

Al llegar al lugar, los uniformados fueron recibidos por la esposa de Mosmann (57), dueño de Radio FM Norte de esa ciudad, quien explicó que su marido sorprendió a dos delincuentes en el interior de su domicilio y reconoció a uno de ellos. En esas circunstancias el peligroso malviviente extrajo un arma de fuego de entre sus ropas y le efectuó dos disparos, hiriendo a Mosmann en la cabeza. La mujer agregó que inmediatamente fue llevado por un familiar en un vehículo particular hasta el nosocomio local. Se hizo presente en el lugar la Fiscal Dra. Raquel H. Maldonado, jefes policiales y un perito del Gabinete Científico del Poder Judicial.

El informe médico revela que Mosmann presenta: "Corte en la frente del lado derecho, no compatible con disparo de arma de fuego, producido por elemento duro, en lado izquierdo de la cabeza presenta corte profundo. Se realiza sutura. El paciente se encuentra lúcido y se le realizó radiografía. No hay lesiones en el cráneo, solamente en el cuero cabelludo. Se solicitó tomografía de cráneo".

Paralelamente se implementó un operativo cerrojo con personal de la División Investigaciones y Departamento 911. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 1 de Juan José Castelli, a cargo de la Dra. Raquel H. Maldonado; en la causa por “Supuesto Robo y Lesiones con Arma de Fuego”.

Periodismo365



