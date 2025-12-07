El lamentable suceso ocurrió en el Barrio Matadero de Presidencia Roque Sáenz Peña. Al despertarse a la mañana, la madre notó que el bebé no respiraba y fue llevado en un vehículo particular hasta el Hospital "4 de Junio", donde ingresó fallecido.

Una vez en el lugar, los uniformados fueron recibidos por una joven de 22 años de edad, madre del menor, quien explicó que ella se levantó luego de dormir, notando que su hijo de dos meses de vida no respiraba. En esas circunstancias, rápidamente fue llevado por un vecino en un vehículo particular hacia el Hospital "4 de Junio".

Los policías se dirigieron al sector Pediatría del nosocomio local, donde la Doctora de guardia les informó que el bebé había ingresado sin signos vitales. Se dio intervención al Médico policial en turno, Dr. César Augusto González (Civil) quien realizó placas y radiografía al cadáver, diagnosticando "Muerte Accidental por asfixia". El Fiscal en turno, Dr. Cesar Luis Collado; dispuso la entrega del cuerpo a su madre y se reciba declaración testimonial.

Periodismo365



