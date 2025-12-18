Un trabajador de la construcción identificado como Carlos David Báez, de 44 años de edad; falleció esta tarde en un accidente de tránsito en el Barrio Monseñor De Carlo. Circulaba en una motocicleta y la otra parte involucrada es un camión.

Los uniformados constataron que fueron partícipes un camión y una motocicleta. De manera inmediata se solicitó ambulancia, arribando al lugar personal de Salud Pública quienes constataron el deceso del motociclista. El Fiscal en turno dispuso la intervención del Gabinete Científico del Poder Judicial.

Aportando detalles del lamentable suceso, las mismas fuentes consignaron que el camión es un Iveco, modelo 170E22, color blanco, dominio II0700 conducido por A.O.R. (38), domiciliado en Sáenz Peña. Cabe remarcar que el camionero resultó ileso. En el lugar también observaron una motocicleta Zanella RX, de 150 cc., color gris, sin patente, cuyo conductor fue examinado por un enfermero del Hospital "4 de Junio", quien informó que estaba fallecido.

Minutos después, llegó al lugar del accidente su esposa quien reconoció el cuerpo confirmando que se trataba de Carlos David Báez (44) domiciliado en el Barrio Hipólito Irigoyen. El Médico Policial, informó como causa de deceso "TEC Grave, Politraumatismo de tórax cerrado y Politraumatismos".

Efectivos de Policía Caminera realizaron el Test de alcoholemia al chofer del camión, arrojando como resultado 0.00mg/l. Se solicitó móvil Tanatológico de la División Bomberos, quienes procedieron al levantamiento del cadáver y posterior traslado hasta la Morgue del Hospital "4 de Junio", donde se hizo entrega del cuerpo a sus familiares para los fines póstumos. Los uniformados entregaron el camión a su dueño, previa acreditación de propiedad, mientras que la motocicleta fue incautada para resguardo.

Se notificó al camionero de su Imputación en libertad en la causa por "Supuesto Homicidio Culposo en Accidente de Tránsito", caso que se diligencia en la Fiscalía de Investigación Penal Nº 3 a cargo del Dr. Marcelo Soto

Periodismo365 - Foto: Chaco Resumen Noticias