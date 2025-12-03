El detenido Héctor Eduardo Viganotti, fue hallado muerto este miércoles a las 6 de la mañana en la celda donde estaba alojado, en Comisaría 1º. Días pasados se había presentado espontáneamente en Comisaría 4º tras ser acusado de agredir brutalmente con una trincheta a su expareja Rosa Mitacek.

Cabe recordar que días pasados, Viganotti fue acusado de ser partícipe de un resonante hecho de violencia de género en calle 13 entre 4 y 6 de centro saenzpeñense, donde según testimonios de vecinos habría agredido brutalmente con una trincheta a su expareja de 55 años de edad, que en ese momento fue trasladada en ambulancia al Hospital "4 de Junio "con dos cortes a la altura del cuello lado derecho (mejilla), corte en mano izquierda y antebrazo derecho" informando que el autor de la feroz agresión sería su expareja Héctor Eduardo Viganotti, domiciliado en el Barrio Puerta del Sol; quien la atacó con una trincheta. En ese momento el Fiscal en turno dispuso la detención del individuo.

El pasado 29 de octubre, Viganotti se presentó de manera espontánea y voluntaria en la Guardia de prevención de Comisaría 4º y desde allí fue trasladado a Comisaría 1º, donde fue hallado fallecido este miércoles.

Se hicieron presentes en el lugar el Fiscal de turno César Collado, personal del Gabinete Científico y jefes policiales, en el marco de la causa por "Supuesta Tentativa de Homicidio - Expediente N°10556/2025-2 dependiente de la Fiscalía de Investigación Penal N°4"

