La vicepresidenta de la Cámara baja nacional cruzó a su par de la UCR, Gerardo Cipolini (82), quien mientras tomaba juramentos a los nuevos diputados se dedicó a piropear a algunas de sus colegas.

En distintos momentos de la transmisión se oyeron frases como: “¿Quién es la Rosario Goitia? Qué buena está…”, “Che, qué linda”, en referencia a la libertaria Mónica Becerra, y “¡Che, pero qué buena está la peruca!”, atribuida a la jura de la peronista María Graciela De la Rosa. Los audios circularon rápidamente y provocaron reproches de parte de legisladoras de distintos bloques.

#CódigoBAIRES 🚨BOCHORNO ...Mientras tomaba juramento a las nuevas diputadas, el legislador radical Gerardo Cipolini (82), olvidó que tenía el micrófono abierto y se dedicó a piropear a sus colegas. pic.twitter.com/6KKTQjemIY — Radio La Plata 90.9 (@radiolaplata909) December 3, 2025

Pero el grito en el cielo lo puso la vicepresidenta de la Cámara, Cecilia Moreau (UxP), quien le exigió que pida disculpas. “Las mujeres somos mucho más que un buen culo”, sostuvo. Más tarde, Cipolini tomó la palabra y rechazó haber pronunciado las frases divulgadas. “La verdad que la tecnología ha avanzado a límites casi incomprensibles, de tal manera que por ahí uno sale diciendo cosas que no ha dicho. No voy a pedir perdón de algo que no he dicho”, afirmó. Y agregó que es “un hombre grande”, que tiene “hijas, nietas”, y aseguró que “de ninguna manera” tendría expresiones de ese tipo. “Repudio totalmente los dichos sobre mi persona”, insistió.

#CódigoBaires “Las mujeres somos mucho más que un buen culo”. Cecilia Moreau cruzó al diputado Cipolini por los dichos en la presidencia de la sesión. pic.twitter.com/dALgrhwOAA — Radio La Plata 90.9 (@radiolaplata909) December 3, 2025

Cabe destacar que hay otra versión de que la voz masculina escuchada en la transmisión podría no haber sido la del legislador, sino parte del audio técnico del evento. Sin embargo, la polémica se instaló igualmente en el recinto. Cipolini ocupa su banca desde diciembre de 2023 y tiene mandato vigente hasta 2027.

Fuente y fotos: Código Baires











