El diputado Gerardo Cipolini se volvió protagonista este miércoles de la jura de Diputados. Por ser el legislador de mayor edad (82 años), condujo la ceremonia, pero además hizo comentarios fuera de lugar sobre tres colegas mujeres.

De Chaco y perteneciente a la Unión Cívica Radical, tiene una banca desde el 10 de diciembre de 2023. Continuará como diputado hasta 2027. Cipolini nació en Buenos Aires el 29 de marzo de 1943, pero se radicó en Roque Sáenz Peña, donde vivió desde siempre. Allí fue intendente por tres mandatos consecutivos de 2007 a 2019. Se egresó como contador público de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y estudió también la carrera de Ciencias Económicas.

Es hijo de Antonio Cipolini, odontólogo correntino, y Josefina Molledo, maestra y directora de una escuela. Ambos eran reconocidos en la comunidad. Está casado y tiene tres hijos. Su familia es de raigambre radical. Se afilió a la UCR en 1962, cuando todavía era estudiante.

Tras sus estudios universitarios, regresó a Roque Sáenz Peña e instaló su estudio. En 1999 fue elegido presidente del Honorable Concejo Deliberante Municipal y su vida se volcó hacia la política. Después de ello llegó a intendente y, más tarde, a diputado nacional. Asumió su banca en 2019 en la coalición Juntos por el Cambio. Fue reelecto en 2023, prolongando su labor legislativa en el Congreso.

Los comentarios fuera de lugar

El diputado se encontraba presidiendo la sesión cuando ocurrieron los dichos. A su lado, el secretario parlamentario, Adrián Pagan, había invitado a Guillermo César Agüero (La Libertad Avanza), Sergio Dolce (Fuerza Patria) y Rosario Goitía (LLA) a acercarse al estrado para prestar juramento. En ese momento, Pagan muteó su micrófono. El de Cipolini continuó abierto.

Unos segundos después realizó un comentario inapropiado sobre la diputada que juraba, también oriunda de Chaco, que fue captado en la transmisión en vivo de la sesión. “Rosario Goitía... che, ¡qué buena que está!“. Sin embargo, no hubo reacción en la Cámara de Diputados en medio de los gritos y aplausos por la jura de los nuevos legisladores.

La sesión continuó con normalidad. Más tarde, Cipolini repitió su conducta con dos diputadas más. Quince minutos después del primer comentario, dijo lo mismo sobre la formoseña María Graciela de la Rosa. Luego, cuando Mónica Becerra se acercaba a jurar, comentó: “¡Che, qué linda!“.

El cruce con Cecilia Moreau

Tras sus comentarios, la diputada de Unión por la Patria Cecilia Moreau tomó la palabra para exigirle que pidiera disculpas. “Algunas se ríen, a algunas no les importa, pero la verdad es que las mujeres somos mucho más que un buen culo y un cuerpo. Somos cabeza, corazón, idea, coraje y perseverancia por nuestro accionar adentro de esta Cámara. Le pido con toda humildad al diputado Cipolini que pida disculpas por esta declaración pública”, señaló en su exposición.

Cipolini negó los dichos y culpó a la tecnología. “La verdad que la tecnología ha avanzado a límites casi incomprensibles, de tal manera que por ahí uno sale diciendo cosas que no ha dicho. No voy a pedir perdón de algo que no he dicho”, comenzó, ya desde su banca.

Y continuó: “De ninguna manera acepto esa imputación que algunos medios han levantado al aire y que algunos diputados están recibiendo. Soy un hombre grande, tengo hijas, nietas y de ninguna manera me voy a permitir en un escenario totalmente respetuoso una expresión de este tipo. Repudio totalmente los dichos sobre mi persona”.

