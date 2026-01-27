Las obras contemplan una propuesta integral de planificación estratégica, que permitirá ampliar y optimizar servicios esenciales para la atención de la comunidad, incluyendo: Área de Guardia y Emergencias; Diagnóstico por Imágenes, con proyección futura para la instalación de un Tomógrafo y un Laboratorio.

La intervención se desarrolla bajo normativas vigentes y contempla la incorporación de nuevas circulaciones y accesibilidades, organizando las diferentes áreas del hospital y diferenciando claramente las circulaciones técnicas, públicas y de servicio. Esto garantiza mejores condiciones de seguridad, funcionamiento y resguardo tanto para los pacientes como para el personal de la institución.

Por último, el ministro Domínguez remarcó “el Gobierno provincial continúa avanzando en obras estratégicas que fortalecen la infraestructura sanitaria en cada punto del Chaco, garantizando mejores condiciones de atención y mayor calidad en los servicios de salud. Lo estamos haciendo en las localidades y administrando bien los recursos de los chaqueños”.

Periodismo365



