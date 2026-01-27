El Programa Provincial, Social y Articulado Ñachec, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, puso en marcha un taller de costura y tejidos en la localidad de Villa Río Bermejito, como resultado de una articulación entre el Gobierno provincial y el Municipio local.











Las capacitaciones se desarrollan en las instalaciones del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) y están destinadas a mujeres, quienes participan de un espacio de formación e intercambio de saberes, donde se combinan técnicas ancestrales y modernas vinculadas a la costura, el tejido y la cestería.

Estas instancias de capacitación buscan promover la formación en oficios con salida laboral, fortaleciendo la autonomía económica y generando oportunidades concretas de desarrollo para las participantes, con un fuerte anclaje territorial y comunitario.

Sobre esta capacitación, el ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez, destacó la importancia de este tipo de acciones y expresó: “Desde Ñachec trabajamos para generar oportunidades reales en el territorio, promoviendo la integración comunitaria y la formación en oficios con salida laboral. Estos talleres permiten fortalecer saberes, recuperar tradiciones y, al mismo tiempo, abrir nuevas posibilidades de trabajo”.

En el mismo espacio formativo, también se desarrollan propuestas vinculadas a la danza y la música, ampliando las instancias de enseñanza y aprendizaje y fortaleciendo los lazos comunitarios a través de la cultura. “El compromiso del Gobierno provincial es estar presentes en cada localidad, acompañando a las familias y brindando herramientas concretas para el desarrollo personal y comunitario”, agregó el ministro.

A través del programa Ñachec, el Ministerio de Desarrollo Humano continúa impulsando políticas públicas orientadas a la integración social, la formación en oficios y la generación de oportunidades, con una fuerte presencia en el territorio provincial.

Periodismo365



