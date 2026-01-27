Este martes, en Buenos Aires, la Provincia del Chaco, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Federación Económica del Chaco (FECHACO) firmaron un Acuerdo Marco de Cooperación con el objetivo de fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas chaqueñas y promover su desarrollo, capacitación y acceso a nuevos servicios.

Este acuerdo estratégico busca consolidar el trabajo conjunto entre el Estado provincial y las entidades representativas del sector empresario, generando nuevas oportunidades para las MiPyMEs y contribuyendo al crecimiento económico y al desarrollo sostenible de la provincia.

El acto de firma contó con la presencia del gobernador de la Provincia del Chaco, Leandro Zdero, acompañado por el ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, Julio Ferro, y la subsecretaria de Trabajo, Capacitación y Empleo, María Noel Ibarra.

Por parte de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), participaron su presidente, Ricardo Diab, y la secretaria general, Beatriz del Carmen Tourn. En representación de la Federación Económica del Chaco (FECHACO), asistió su presidente, Alfredo González.

Periodismo365



