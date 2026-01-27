El Gobierno provincial informó el cronograma de pagos de los sueldos correspondientes al mes de enero de 2026, que serán acreditados los días lunes 2 y martes 3 de febrero.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que se trabaja todos los meses, desde el orden, la buena administración de los recursos y la responsabilidad financiera para lograr, una vez más, con el cumplimiento de los salarios a los trabajadores y jubilados provinciales.

Periodismo365



