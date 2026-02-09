Frente a la ola de calor que desde hace varios días afecta al Chaco y gran parte del país, Secheep recuerda y reitera la importancia de hacer un uso eficiente de la energía eléctrica en los hogares. En momentos de altas temperaturas, adoptar hábitos responsables permite cuidar el consumo, atenuar el costo de las facturas de luz y contribuir al buen funcionamiento del sistema energético durante los períodos de mayor demanda.

Múltiples recomendaciones y sugerencias

-Mantener una temperatura adecuada en el aire acondicionado: Se recomienda ajustar el equipo entre 24°C y 26°C. Cada grado por debajo de esa franja incrementa el consumo aproximadamente un 8%. Además, es importante apagar los equipos en ambientes desocupados y complementarlos con ventiladores para mejorar su eficiencia.

-Optimizar la iluminación con luz natural y LED: Abrir cortinas y persianas durante el día permite reducir el uso de luz artificial. También se aconseja reemplazar las lámparas incandescentes por lámparas LED, que son hasta un 80% más eficientes y poseen mayor durabilidad.

-Desconectar electrodomésticos en modo stand-by: Aunque parecen estar apagados, continúan consumiendo energía. Este consumo “fantasma” puede representar hasta un 10% de la factura eléctrica.

-Evitar el uso simultáneo de equipos de alto consumo: Apagar el aire acondicionado en ambientes vacíos y evitar el uso simultáneo de artefactos como planchas, hornos eléctricos y otros equipos de alta demanda ayuda a reducir el consumo, disminuir la exigencia sobre la red eléctrica y optimizar el rendimiento de los aparatos.

-Planchar y lavar en horarios de menor demanda: Programar estas tareas fuera de los picos de consumo (de 13 a 16 y de 20 a 23) puede generar un impacto positivo. Se recomienda realizarlas temprano por la mañana o después del atardecer. Cambiar los horarios no implica consumir menos energía, pero sí contribuye a reducir los picos de demanda.

Cuidar el consumo, ahorrar energía

Un informe señala que en el Chaco un hogar residencial utiliza entre 315 y 380 kWh mensuales en condiciones normales. Durante el verano, ese consumo puede incrementarse en promedio un 60%, principalmente debido al uso de equipos de refrigeración, muy necesarios en regiones de temperaturas extremas.

En ese sentido, desde la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (ADEERA) destacan que conocer cuáles son los electrodomésticos de mayor consumo resulta clave para fomentar el uso responsable de la energía y generar ahorro en la factura. Entre ellos se encuentran:

-Aire acondicionado: entre 1.000 y 2.500 W

-Horno eléctrico: entre 1.500 y 2.000 W

-Pava eléctrica: entre 1.500 y 2.000 W

-Lavarropas: entre 500 y 2.000 W por ciclo, según temperatura del agua

-Heladera: entre 100 y 300 W (consumo continuo)

-Televisores y dispositivos electrónicos: entre 40 y 200 W

El uso eficiente de la energía se basa en pequeños hábitos cotidianos al alcance de todos. Estas acciones no solo permiten ahorrar, sino que también contribuyen al cuidado del ambiente y a la estabilidad del sistema eléctrico, sostenido por infraestructura moderna y el trabajo permanente de las empresas distribuidoras para garantizar el suministro a millones de argentinos durante todo el año.

