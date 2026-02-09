Durante el mes de enero, en el Hospital “Dr. Julio C. Perrando” de Resistencia, se llevó adelante el primer operativo de ablación multiorgánica del año en la provincia del Chaco, que permitió que 6 personas de distintas provincias del país accedan a un trasplante y mejoren su calidad de vida.

Desde el organismo destacaron que este tipo de intervenciones fortalecen el sistema de donación y trasplante tanto en la provincia como a nivel nacional, permitiendo brindar nuevas oportunidades a pacientes que se encuentran en lista de espera.

En ese marco, el director del CUCAI Chaco, Dr. Walter Bonfanti, remarcó la importancia de la donación de órganos y el impacto que genera en la vida de los pacientes. “Cada operativo es un acto de solidaridad que trasciende al donante y permite que muchas personas recuperen proyectos y calidad de vida”, expresó.

Las autoridades sanitarias recordaron que la donación de órganos es un acto solidario que salva vidas y destacaron la importancia de concientizar a la comunidad sobre esta temática, promoviendo el diálogo familiar y el compromiso social.

Periodismo365



