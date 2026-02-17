Tres de los menores son asistidos. La noticia causó una amplia conmoción.

Según información de La Opinión Austral, se trata de una madre y sus nueve hijos. Cuatro de ellos —incluida la fallecida— llegaron al nosocomio con desnutrición severa e infestación de chinches. El personal del hospital confirmó el estado de las víctimas al arribo.

La joven de 19 años murió por desnutrición tras comer comida tirada en un basural de Santa Cruz y sus hermanos permanecen internados junto a su madre en Caleta Olivia. Desde el Hospital Zonal de Caleta Olivia confirmaron a este medio el paupérrimo estado de salud que tenían las mujeres cuando fueron internadas. Tres de los menores son asistidos. La noticia causó una amplia conmoción en los ciudadanos.

Una joven de 19 años falleció el lunes pasado tras permanecer internada en el Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo” y se sospecha que se habría intoxicado al comer restos de alimentos del basural de la localidad de Caleta Olivia, aunque la información no fue confirmada por las autoridades sanitarias. El caso causó una profunda conmoción en la ciudad.

La muchacha ingresó por la guardia del centro de salud a principios del mes, días después llegó su madre, luego tres de sus hermanos, pequeños de 3, 8 y 13 años, quienes hasta el momento se encuentran hospitalizados y fuera de peligro. La mujer recibió asistencia y fue dada de alta en cuestión de horas.

“Muy desnutridos”

Una fuente con acceso al caso, consultada por La Opinión Austral confirmó el estado paupérrimo de la familia que se encuentra siendo asistida en el centro de salud. Los menores “fueron encontrados llenos de piojos y chinches, y están siendo desinfectados en el hospital” y se sabe que la familia “se alimentaba de residuos encontrados en el basural“. Los tres estaban desnutridos.

Asimismo, dio a conocer que “la joven de 19 años que falleció presentaba un desarrollo físico atrofiado debido a la desnutrición, por lo que aparentaba ser mucho menor a su edad”. La falta de DNI de la joven (sus padres nunca se lo hicieron) dificultó los trámites de sepelio municipal.

Por otro lado, la fuente agregó que la madre tiene nueve hijos en total y se quedó sola a cargo de la familia tras el fallecimiento de su pareja, un ex trabajador eventual del puerto que padecía diabetes. “La mujer habla mínimamente, es analfabeta, se encuentra en un estado de profunda angustia y sumisión, se niega a recibir asistencia médica o anticoncepción, a pesar de la urgencia del caso”.

“No hubo intoxicación”

Al margen de todo, desde el centro de salud compartieron un comunicado en el cual desmienten la información revelada por medios de comunicación y, con el fin de llevar tranquilidad a la comunidad, informaron que la paciente de 19 años ingresó a la guardia el pasado 6 de febrero presentando un cuadro de sepsis con un foco que requirió investigación (respiratorio y/o abdominal).

A pesar de permanecer internada y bajo monitoreo constante en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), recibiendo tratamiento especializado, su complejo estado clínico condujo a su fallecimiento el día 16 de febrero. En cuanto a otros miembros de la familia, aclararon que la progenitora ingresó el 8 de febrero, donde fue asistida, estabilizada y dada de alta, sin necesidad de internación hospitalaria.

Respecto a los menores, el informe indica que tres hermanos, cuyas edades son 3, 8 y 13 años, se encuentran internados en el servicio de pediatría. Es fundamental destacar que estos niños están cursando distintas patologías clínicas, las cuales no están relacionadas con la intoxicación. El parte médico señala que su evolución es favorable y se encuentran fuera de peligro, recibiendo el tratamiento correspondiente y el seguimiento permanente.

El Hospital Zonal enfatizó que, tras la exhaustiva evaluación clínica realizada por los profesionales intervinientes y el análisis de los registros médicos, no existe ningún diagnóstico que confirme un cuadro de intoxicación alimentaria ni situaciones ligadas al consumo de alimentos provenientes del basural, como habían especulado medios locales. La institución aseguró haber activado todos los protocolos de atención necesarios, garantizando la asistencia médica y el acompañamiento a la familia.

Fuente y fotos: La Opinión Austral



