El último día de actividad será el 28 de febrero de 2026, fecha que ya genera nostalgia entre los miles de clientes que la convirtieron en parada obligada, especialmente en su local de la calle Duarte Quirós al 100, en el centro de la ciudad de Córdoba.

La Paila, emblemática fábrica de dulces regionales, alfajores y colaciones que nació en el quincho de una casa de familia y llegó a convertirse en un referente de la dulzura cordobesa, anunció su cierre definitivo.

Tras más de tres décadas de trayectoria, la familia propietaria comunicó la decisión a través de sus redes oficiales, atribuyendo el desenlace a la coyuntura macroeconómica que atraviesa el país y a la imposibilidad de sostener la producción con los estándares de calidad que los caracterizaban.

La firma deja abierta la posibilidad de venta, por si alguien quiere continuar con la marca

La noticia generó impacto inmediato entre clientes y proveedores, dado que la marca se había consolidado como una “parada obligada” para quienes buscaban sabores auténticos, especialmente en su local de la calle Duarte Quirós al 100. En redes los usuarios lamentaban el cierre previsto para el 28 de febrero de 2026.

“Un horizonte poco claro”

En un comunicado dirigido a clientes, amigos y familiares, la empresa explicó los motivos de la drástica medida. Lejos de conflictos internos, los argumentos apuntaron directamente a las dificultades para emprender en el contexto actual.

“Frente al complejo panorama que atraviesa la economía de nuestro país y los constantes cambios que dificultan enormemente poder trabajar con un horizonte claro, hemos tomado la difícil decisión de cerrar esta hermosa empresa que comenzó hace 30 años”, reza el texto oficial difundido por la firma. Los responsables de la marca remarcaron que la realidad económica de la Argentina, “especialmente para quienes emprenden y producen”, tornó inviable la continuidad del proyecto en el tiempo.

El adiós de una familia

El cierre de La Paila no es solo el fin de un negocio, sino de un proyecto de vida familiar. El comunicado refleja el dolor de la decisión: “Nos despedimos con lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta, pero también con la tranquilidad y el orgullo de haberlo dado todo”. La empresa agradeció profundamente a quienes formaron parte de su historia, desde el personal hasta los clientes que confiaron en la marca a lo largo de las décadas. “Ojalá que algún día existan condiciones más previsibles y favorables para quienes trabajan y apuestan por este país”, sentenciaron, dejando un mensaje que resuena en el sector pyme local.

De un quincho a los shoppings: la historia

La Paila nació en 1992, impulsada por la necesidad y el empuje de “Coni” González. Recién separada y con cinco hijos a cargo, comenzó a elaborar dulces catamarqueños en el quincho de su casa, rescatando recetas de su infancia y adaptándolas al paladar cordobés, tal como lo contó en una nota de La Voz.

Lo que empezó con ventas a familiares y una distribución “a pulmón” en una rural de Jesús María o Río Cuarto -cargando tablones en una Chevrolet Ipanema-, creció gracias al boca en boca. Con el tiempo, la marca se expandió. Llegaron a tener locales en importantes centros comerciales como el Dino Mall de Alto Verde y remodelaron su hogar para dar abasto con una producción que llegó a emplear a 15 personas en sus picos de actividad.

Resiliencia y el “rescate” de 2016

No es la primera vez que La Paila enfrenta una crisis terminal, aunque esta parece ser la definitiva. En 2013, la fundadora había decidido cerrar los locales comerciales por el desgaste personal, y para 2016 la empresa estuvo a punto de desaparecer.

Fue entonces cuando Gabriel Acosta, el hijo menor de la fundadora, tomó las riendas. Recién recibido de licenciado en Higiene y Seguridad, reestructuró el negocio, profesionalizó los procesos y logró reactivar la marca enfocándose en la venta mayorista y en un local céntrico.

En una entrevista brindada a este medio en noviembre de 2025, Acosta destacaba que su objetivo era “mantener una estructura prolija, con el tamaño justo”, rechazando ofertas de franquicias para priorizar la calidad de vida y del producto. Sin embargo, la inestabilidad del último año terminó por erosionar esa resistencia.

El secreto de la paila de cobre

Lo que distinguía a La Paila y generaba fidelidad en sus clientes era su método de elaboración. Hasta el último día, la empresa honró su nombre cocinando sus dulces exclusivamente en pailas de cobre. Este método tradicional permitía una transmisión de calor uniforme, logrando mermeladas y dulces de leche que mantenían el color y sabor real de la fruta, sin necesidad de conservantes ni colorantes.

Entre sus más de 60 productos, los “hits” indiscutidos fueron siempre la nuez confitada, las colaciones y el alfajor cordobés, todos derivados de recetas que “Coni” modificaba a mano hasta encontrar el punto exacto.

Al no utilizar conservantes, sus productos tenían una vida útil de apenas 20 días, lo que representaba un desafío logístico constante pero garantizaba una frescura que hoy, con el cierre de sus puertas, pasará a formar parte del recuerdo gastronómico de Córdoba.

