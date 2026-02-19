En la noche de este miércoles se desató un fuerte temporal en la región con vuelco de camiones y corte en la autopista a Córdoba.

Un fuerte temporal de viento, granizo y abundante caída de agua afectaba este miércoles a la noche a distintas localidades del sur santafesino mientras regía un alerta de nivel naranja por fenómenos intensos.

Atención! AU ROS-COR



Corte total entre Armstrong y Tortugas sentido hacia Córdoba por siniestro vial entre múltiples vehículos.



▶️ Prever demoras. pic.twitter.com/QRhrzeDmIF — Agencia Provincial de Seguridad Vial (@RedSegVial) February 19, 2026

Las ráfagas provocaron complicaciones en el tránsito en distintas rutas de la provincia y en la autopista Rosario–Córdoba camiones fueron arrastrados y volcaron por el fuerte viento, de acuerdo con los primeros reportes.

La autopista Rosario–Córdoba y la ruta 9 estaban cortadas a la altura de Armstrong por “muchos vehículos tumbados” por el fuerte viento que hubo, confirmaron fuentes de Bomberos de la región a Rosario3.

Algunos videos subidos a las redes sociales muestran el panorama en la autovía, entre Cañada de Gómez y Tortugas, con “entre 6 y 8 camiones volteados por el viento”. Agentes de Protección Civil se dirigían a la zona para auxiliar a las personas afectadas. Además, se detalló que en la localidad de Tortugas hubo voladuras de techos, cables y árboles caídos.

Fuente y fotos: Rosario3 - Facebook Meteorología Argentina y mundial



