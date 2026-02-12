La producción automotriz se derrumbó más del 20 por ciento y Ford amenaza con cerrar la planta de General Pacheco

La industria automotriz que supo ser el orgullo de la Argentina industrial, profundizó en enero una crisis de dimensiones históricas. Según reveló la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), la producción se derrumbó más de 20 puntos respecto a diciembre y un 30% si la comparación se hace con el mismo mes de 2025. Es decir, no se trata de una baja por motivos estacionales, sino un declive estructural.

El dato tiene entre sus componentes centrales el desplome de las exportaciones, que en la comparativa con diciembre cayó un 51%, mientras que en la comparación interanual tuvo una baja del 12,3%. El desplome de producción y ventas del primer mes del año es grave porque compara con un 2025 que fue muy malo y obligó a la industria automotriz a avanzar con suspensiones y despidos, además de la eliminación de líneas de producción. El año pasado se produjeron 490 mil autos, por debajo de los 510 mil del 2024 y muy lejos del récord de 800 mil unidades que se fabricaron en el 2013.

Sin embargo, en Adefa trataron de ponerle paños fríos a la situación, replicando la moderación que mantiene la Unión Industrial Argentina (UIA) ante el gobierno de Milei que propicia una apertura importadora que está afectando industrias enteras, como la textil.

"Para tener mayor precisión sobre el desempeño anual de las principales variables, habrá que aguardar al desarrollo del primer trimestre", dijo Rodrigo Pérez Graziano, presidente de Adefa. Pero más allá de las declaraciones, la realidad no es alentadora. General Motors (GM) anunció que en 2026 seguirá con el esquema de suspensiones que inició el año pasado.

Eso, implica frenar la producción una semana por mes y pagarle el 75% del salario a los 600 empleados de la fábrica de General Alvear. En GM acusan la persistencia de la medida a la baja en las exportaciones, ya que el modelo Tracker se vende en un 70% a Brasil.

Fuentes del sector consultadas por LPO mantienen perspectivas moderadas para 2026. No ven un repunte considerable de ventas y estiman que los patentamientos se mantendrán en torno a los los 600.000 de 2025, que fue una cifra alta pero con un 70% de vehículos importados, lo que explica la crisis de la industria automotriz argentina.

Esta situación provocó que Ford amenazara con cerrar su histórica fábrica de Pacheco. El presidente de Ford Sudamérica, Martín Galdeano, supeditó la continuidad de la fábrica de General Pacheco a la capacidad de exportar, que en su mayoría se destina a Brasil.

"La planta de Pacheco es hoy un centro industrial de última generación, con productividad y calidad de clase mundial. Pero sin exportaciones, sería una planta sin futuro", dijo Galdeano tras reunirse con el ministro de Economía, Luis Caputo.

El directivo de Ford en la región cuestionó los altos impuestos y reveló que la carga impositiva para exportar una Ranger ronda el 12%, entre tributos nacionales, provinciales y municipales. El desplome registrado en el arranque del año, que marcó el peor enero en seis años, pegó en toda la cadena y hay autopartistas que ven un 2026 con fuertes recortes.

"La reestructuración es inevitable. El que sostiene los costos con los números que está vendiendo, tarde o temprano va a tener problemas financieros", dijo semanas atrás Ramón Ramírez, gerente de Maxion Montich, fábrica de chasis y componentes automotrices de Córdoba, donde impactó fuerte la caída de la planta de Nissan.

Fuente y fotos: La Política Online



