El ataque de Israel deja hasta el momento 201 muertos en Irán, un centenar de ellos en una escuela infantil de niñas, en una jornada que sume en el caos y en el pánico a la población.

La oleada de bombardeos israelíes y estadounidenses contra una decena de ciudades en Irán ha causado más de 200 muertos y 700 heridos y desencadenado escenas de caos y pánico por la dirección incierta que está tomando la escalada bélica.

La Media Luna Roja Iraní declaró el sábado por la noche que había registrado al menos 201 muertos y 747 heridos. De las 31 provincias iraníes, "24 fueron alcanzadas y la Media Luna Roja se encuentra en alerta máxima", enfatizó la organización en un comunicado publicado por la agencia de noticias ISNA. Este es el primer balance oficial de todos los ataques lanzados el sábado por la mañana.

La Media Luna Roja confirma más de 200 muertos y 700 heridos en los ataques de EEUU e Israel a Irán que han afectado a 24 de las 32 provincias del país. Al menos 100 niñas han muerto en Minab (al sur de Irán) tras el impacto de una bomba (en la primera oleada de ataques sobre Irán) en un colegio de primaria. Otro de los ataques también ha alcanzado un pabellón deportivo en la ciudad de Lamerd, en el sur de Irán, con un balance de al menos 15 muertos.

Parece que el objetivo de los bombardeos era el aparato de seguridad del país, con golpes en edificios de la Guardia Revolucionaria y las residencias de altos cargos del país como el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei; o el presidente, Masoud Pezeshkian. Sin embargo, imágenes de la agencia semioficial Fars muestran daños en varios edificios de uso civil, incluido una escuela primaria femenina en Minab, al sur del país, donde según el último balance citado por Afp han muerto 108 personas, la mayoría estudiantes del centro educativo.

La ciudad acoge una gran base militar de la Guardia Revolucionaria, que resultó afectada por los ataques aéreos, según informes. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, que lideró hasta ahora las negociaciones para rebajar las tensiones con Estados Unidos, advirtió que el ataque contra la escuela primaria "no quedará sin respuesta". El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha calificado el hecho de "acto bárbaro" que "constituye una nueva página negra en el historial de innumerables crímenes cometidos por los agresores".

Imágenes verificadas muestran el complejo residencial del líder supremo Jamenei seriamente dañado por impacto de varios proyectiles. En un inusual comunicado minutos después de los ataques, el régimen dejó claro que Jamenei fue evacuado de la capital antes de la emboscada y que se encuentra en un lugar seguro, sin dar más detalles.

El gobierno iraní ha cerrado las universidades "hasta nueva orden" instó el sábado a los residentes de Teherán a abandonar la capital "manteniendo la calma". "Dadas las operaciones conjuntas llevadas a cabo por Estados Unidos y el régimen sionista (Israel) contra Teherán y algunas ciudades importantes, por favor, si es posible y manteniendo la calma, diríjanse a otras ciudades", escribieron las autoridades en un mensaje de texto enviado a teléfonos iraníes y recibido por AFP

Teherán respondió a las primeras agresiones con el envío de drones y misiles a Israel, pero también con ataques contra activos estadounidenses en el Golfo Pérsico, con bombardeos en Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Kuwait y Arabia Saudí. La Guardia Revolucionaria aseguró que la retahíla de represalias "continuarán sin cesar", señaló la agencia Fars.

Imágenes de esta mañana en Teherán mostraron columnas de humo saliendo de varios edificios oficiales y residenciales, con al menos un inmueble de nueve plantas totalmente derribado por un impacto, del que no se registraron víctimas mortales. Uno de los bombardeos impactó el segundo mayor aeropuerto de Teherán, Mehrabad. Otro vídeo sugiere que un proyectil impactó en la residencia del ex presidente Mahmud Ahmadineyad, aunque el exlíder no se encontraba en el lugar en aquel momento.

La escalada de ataques ha causado caos en las calles de Teherán, con miles de iraníes haciendo cola para provisionar alimentos, comprar gasolina y sacar dinero en efecto, ante la incertidumbre de un conflicto que podría ir más allá de ataques selectivos. Las autoridades emitieron una declaración en todos los medios llamando a "mantener la calma en la medida de lo posible" y evitar aglomeraciones, especialmente en centros comerciales "ya que pueden suponer riesgos".

"Las escuelas y universidades estarán cerradas hasta nuevo aviso, los bancos continuarán operando y las oficinas gubernamentales operarán al 50% de su capacidad", señala la nota. El gobierno además ha animado a la población a abandonar Teherán -una ciudad de más de diez millones de habitantes- ante la inminente amenaza de más ataques. La ciudad sufrió el grueso de víctimas mortales en la guerra contra Israel de junio del año pasado, con más de 1.000 muertos, en su mayoría civiles.

Otros ataques por parte de Israel y Estados Unidos afectaron la ciudad costera de Bushhehr, así como Chabahar, cerca de la frontera con Pakistán. Las mayores urbes del país como Isfahán, la ciudad sagrada de Qom y Shiraz también sufrieron varias oleadas de ataques durante la mañana.

