El secretario general de la ONU, António Guterres, exige el regreso a negociaciones para evitar un conflicto mayor tras los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Durante una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU realizada el sábado, Guterres subrayó la necesidad de hacer todo lo posible para prevenir una escalada de la situación. "La alternativa", advirtió, "es un posible conflicto más extenso con graves consecuencias para los civiles y la estabilidad regional".

Asimismo, condenó los ataques de represalia de Irán, argumentando que violan la soberanía y la integridad territorial de varios países, entre ellos Bahréin, Irak, Jordania, Kuwait, Qatar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos.

Antes de la reunión, el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, calificó de "hipocresía" la condena a los ataques aéreos, señalando que Irán es responsable de las acciones de sus aliados en la región y de sus programas nucleares y de misiles. Afirmó que las acciones de Israel y Estados Unidos son para prevenir una amenaza inminente e irreversible.

Los ataques a Irán resultaron en la muerte del líder supremo, Ayatolá Alí Jamenei, según reportes. Este asesinato aumenta la posibilidad de un conflicto prolongado, dada la promesa de represalias de Irán. El presidente estadounidense, Donald Trump, comentó en redes sociales que su muerte representa "la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país".

En una carta dirigida al secretario general de la ONU, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, acusó a Estados Unidos e Israel de violar "flagrantemente" la soberanía y la integridad territorial de Irán y la Carta de la ONU, afirmando que Irán se reserva el derecho a la legítima defensa.

Araghchi instó a los miembros del Consejo a adoptar medidas inmediatas para detener este uso ilegal de la fuerza y a garantizar la rendición de cuentas, pidiendo una condena clara a lo que considera un acto de agresión, que representa una amenaza sin precedentes para la paz y la seguridad regional y global.

La reunión fue convocada por cinco miembros del Consejo de Seguridad: Bahréin, Francia, Rusia, China y Colombia. En una declaración conjunta, los líderes de Reino Unido, Francia y Alemania exigieron la reanudación de las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán, que había sido parte de un acuerdo firmado en 2015, del cual Estados Unidos se retiró en 2018.

Los mandatarios europeos condenaron los ataques aéreos de Irán en la región, pero no los de Estados Unidos e Israel, instando a Irán a buscar una solución negociada y afirmando que "debe permitirse al pueblo iraní determinar su futuro". La reunión del Consejo de Seguridad se llevó a cabo el último día de la presidencia del Reino Unido y un día antes de que Estados Unidos asuma la presidencia rotativa en marzo.

