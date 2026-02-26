La ministra Sofía Naidenoff expuso sobre los avances en alfabetización inicial logrados en el Chaco en un Encuentro Internacional que reunió a autoridades gubernamentales y organizaciones estratégicas de Latinoamérica (sin que su participación represente gastos para la provincia).

Naidenoff fue invitada por la Fundación Instituto Natura y la Organización No Gubernamental Argentinos por la Educación, con todos los gastos cubiertos por los organizadores, a esta cumbre internacional que reunió a autoridades gubernamentales y organizaciones estratégicas de América Latina, para que presentara la experiencia de la provincia del Chaco sobre los avances en alfabetización inicial como una política de Estado.

La ministra compartió el panel de debate educativo sobre comprensión lectora con representantes de Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay. La presentación de la exposición de la profesora Naidenoff comenzó expresando que "el gobernador Leandro Zdero manifiesta siempre que: 'La escuela tiene sentido, si los chicos aprenden´. Esta es la premisa en todas las políticas educativas que implementamos desde el inicio de la gestión".

Recordó que al inicio de la gestión “casi el 63% de los chicos tenía dificultades en la lectura. Chaco estaba en el peor lugar”, detallando que a través del Programa Aprendo Leyendo (implementado desde el 2025) se registró en promedio un 54%.

Por lo que destacó: “Cuando nos hicimos cargo de la gestión del gobernador Zdero, se tomaron las cifras reales y se comenzó con una política directa de alfabetización, trabajando en territorio con la Fundación Intelexia, a cargo del programa Aprendo Leyendo”. “Transformamos el aula de la siguiente manera: un libro por alumno, un manual por escuela de primero a tercer grado, guías de trabajo y libros de trabajos de cuentos, inclusive para la casa. Transformamos esa realidad de primero a tercer grado de aproximadamente 77.000 niños en 1.283 escuelas primarias; así como una capacitación docente específica para el primer ciclo de Nivel Primario. En menos de 28 meses, aplicando una capacitación ´in situ´ maestro con capacitadores y libro por libro con el chico, logramos que hoy los chicos de primer grado terminen leyendo 36 palabras por minuto; y los de segundo lean 64 palabras por minuto; logrando una mejora notable en tercer grado”, detalló Naidenoff.

En ese marco, puntualizó que en el Chaco se implementó por ley el Programa de Formación Docente Continua Red Aprende 2024-2027. “Trabajamos la formación docente situada desde los docentes de Nivel Inicial y todo el primer ciclo. Todos los docentes se capacitan con formación situada y en articulación con la Nación. Además, dijo que se aplica desde el 2024 un Test de Fluidez y Comprensión Lectora a los niños (de segundo y tercer grado) “para saber los resultados como dato, trabajamos sobre la evidencia”, a la vez “con una estrategia armada para el docente en el aula”. “En la primera prueba de fluidez lectora el 35% de los chicos de tercer grado no podía alcanzar el nivel básico y sólo el 8% lo alcanzaba. Hoy, con Aprendo Leyendo se revirtió, el 35% de los chicos alcanza el nivel básico y sólo el 8% no alcanza el nivel avanzado; eso es mostrar datos y mostrar política de Estado”, aseveró la ministra.

Señaló que además se llegó hasta El Impenetrable y a todas las comunidades originarias de la provincia, donde se alfabetiza a los niños moqoit, wichí y qom en sus lenguas maternas. “Hoy todos los chicos de primero a tercer grado tienen la misma política educativa, diferente por sus zonas”, aseguró. “No hay manera de mirar atrás.

LA ESCUELA SOLO TIENE SENTIDO SI EL CHICO APRENDE

La escuela sólo tiene sentido si el chico aprende. Si no hay decisión política, si no hay acompañamiento de libro uno a uno, no se hubieran logrado estos resultados. Hay un compromiso prioritario: sólo se puede ser libre si los chicos aprenden y ese es nuestro objetivo”, afirmó la ministra de Educación del Chaco en este encuentro internacional.

OBJETIVOS

Este encuentro fue organizado por el Ministerio de Educación de Brasilia, a través del Compromiso Nacional Criança Alfabetizada, en alianza con ANPED, UNESCO, Asociación Bem Comum, Fundación Lemann y Fundación Instituto Natura. Tuvo el objetivo de fortalecer la cooperación internacional en el área de educación en el continente latinoamericano y reunió a liderazgos gubernamentales y organizaciones estratégicas de América Latina para reforzar compromisos y decisiones que aceleren la alfabetización en la edad adecuada con equidad en la región.

El objetivo principal del encuentro es la construcción de un compromiso político regional y de una agenda técnica común en torno a la garantía del derecho a la alfabetización de todas las niñas y niños al inicio de la educación primaria. A lo largo de dos días y de una extensa programación de paneles, los participantes pudieron compartir junto a los liderazgos educativos de los distintos países, una visión política común sobre la centralidad del derecho a la alfabetización para todas las infancias y su vínculo con la equidad y el futuro común. La agenda fue estructurada principalmente para responder a los desafíos reales de la gestión pública en el área de la alfabetización.

El evento, que fue transmitido online a través del YouTube del Ministerio de Educación de Brasilia, reunió a liderazgos políticos y técnicos de Brasil y de países de América Latina, además de secretarías estaduales y municipales, la Unión de Dirigentes Municipales de Educación (Undime), el Consejo Nacional de Secretarios de Educación (Consed) y el Consejo Nacional de Secretarios de Educación de las Capitales (Consec), organismos internacionales, universidades, redes de investigación, movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil.

