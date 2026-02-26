El rector de la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), Germán Oestmann, destacó la apertura de inscripciones para la Diplomatura Universitaria en Identificación y Documentología Vehicular, una nueva propuesta académica orientada a la especialización técnico-profesional en un área estratégica para el ámbito registral, pericial y de seguridad.

Desde el Rectorado subrayaron que la diplomatura se enmarca en la política institucional de ampliación de la oferta académica con propuestas de actualización profesional vinculadas a demandas concretas del sector público y privado.

La formación se dictará bajo modalidad 100% virtual, con clases sincrónicas en vivo, y se desarrollará durante 25 semanas, desde la última semana de marzo hasta septiembre de 2026. Está dirigida a identificadores y verificadores vehiculares, personal de plantas verificadoras, integrantes de fuerzas de seguridad, peritos, mandatarios del automotor, empleados de organismos registrales y personas vinculadas al ámbito vehicular y pericial.

Los requisitos de admisión incluyen ser mayor de 18 años, contar con título secundario completo y/o formación técnico-profesional vinculada, además de disponer de conectividad y conocimientos básicos de informática.

Quienes cumplan con las exigencias académicas y administrativas recibirán certificación universitaria otorgada por la UNCAUS. Para informes e inscripciones al celular 11 3989 3283 de lunes a viernes, de 08.00 a 13.00 horas o vía mails en modernizacion@uncaus.edu.ar. Con esta nueva propuesta, la UNCAUS consolida su posicionamiento como institución referente en formación especializada en la región.

Link de inscripción: https://cursos.uncaus.edu.ar/cursos/W06Q86GY8J

Periodismo365



