El presidente de Secheep, José Bistoletti, informó que después de este mediodía se superó el récord de consumo eléctrico en la provincia en lo que va del verano, en el marco de las altas temperaturas que afectan a la región.

El incremento sostenido de la demanda responde al uso intensivo de equipos de refrigeración ante la ola de calor, lo que genera una fuerte exigencia sobre el sistema eléctrico provincial y nacional. Desde Secheep señalaron que el sistema se mantiene operando, aunque bajo alta exigencia, y que se monitorea de manera permanente el comportamiento de la red para garantizar la prestación del servicio.

UNO DE LOS PICOS MÁS ALTOS DE LOS ÚLTIMOS AÑOS

En este contexto, la empresa reiteró el pedido a la comunidad de realizar un uso responsable y eficiente de la energía, especialmente en los horarios de mayor consumo, a fin de colaborar con la estabilidad del sistema y evitar sobrecargas. El nuevo récord marca uno de los picos más altos de demanda de los últimos años, reflejando el impacto directo de las condiciones climáticas extremas sobre el consumo eléctrico en la provincia.

Periodismo365



