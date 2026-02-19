Milei comienza su gira por Estados Unidos para participar del Consejo de Paz de Trump. Pero no será la única travesía del libertario por estos meses: Milei volverá a pisar suelo norteamericano en escasas semanas.

El presidente partió este miércoles rumbo a Washington junto al canciller Pablo Quirno y su hermana Karina Milei. Regresará el viernes a la mañana al país y en dos semanas volverá a una cumbre presidencial en EE.UU.

El presidente Javier Milei comenzará este jueves la gira de su decimocuarto viaje a Estados Unidos, donde buscará consolidar, una vez más, su relación política y comercial con la gestión de su par de ese país, Donald Trump.

Milei partió en un viaje exprés rumbo a Washington, capital de Estados Unidos, para participar mañana en la sesión inaugural del Consejo de la Paz. Se trata de un organismo impulsado por Trump que busca desplazar la influencia de la ONU en conflictos críticos como la situación en Gaza. La comitiva que lo acompaña fue reducida: el canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Este jueves por la mañana, y con horario a confirmar, los representantes del Gobierno visitarán el Instituto de la Paz Donald J. Trump, que está ubicado en diagonal al Departamento de Estado y a metros del Monumento a Abraham Lincoln. A las 12, hora de la Argentina, Milei tendrá cita en la Sesión Inaugural del flamante Consejo de Paz.

Luego del evento, donde se descuenta que habrá una nueva foto con Trump, el mandatario se trasladará hacia un lugar de alojamiento y, posteriormente, hacia la Base Aérea Andrews, en donde permanecerá algunas horas sin actividad confirmada. A las 21 se estima que partirá el vuelo especial hacia el país, con arribo a la ciudad de Buenos Aires a las 7.30 de la mañana del viernes 20 de febrero.

Próximos viajes

Pero no será la única travesía del libertario por estos meses: Milei volverá a pisar suelo norteamericano en escasas semanas. Primero, estará presente en la reunión de presidentes de Latinoamérica convocada por Trump para el 7 de marzo, y luego, participará, entre el 9 y el 11 de marzo, de la feria Argentina Week.

Alec Oxenford, embajador argentino en Estados Unidos, definió a ese evento como “el mayor road show de inversiones para el país del que se tenga registro reciente” donde se presentará a “inversores globales las principales oportunidades que hoy ofrece la Argentina”.

El propio Milei confirmó su participación mediante redes sociales durante el mes de enero. En la Casa Rosada estiman que será una posibilidad inmejorable para atraer capitales en diversos campos, como minería, energía y tecnología.

