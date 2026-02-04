La empresa Sameep, a través de la Gerencia Comercial, informa que durante todo el mes de febrero se encuentran vigentes nuevas promociones y planes de financiación destinados a usuarios que deseen abonar el servicio o regularizar deudas por facturas vencidas. La campaña alcanza a todas las localidades de la provincia.

Promociones con tarjetas de crédito

Para el pago del servicio, Sameep ofrece distintas alternativas de financiación con tarjetas de crédito. Con Tarjeta Tuya, los usuarios pueden abonar en 3 y 5 cuotas sin interés, o en hasta 10 cuotas sin interés para quienes adeuden más de seis facturas, en el marco de la refinanciación de deudas. Con tarjeta Naranja, se puede pagar mediante Plan Z o en 5 cuotas sin interés. En tanto, con tarjetas Visa, Cabal y MasterCard, el pago puede realizarse en hasta 3 cuotas sin interés.

Atención matutina y vespertina

Los usuarios interesados en adherirse a los planes de financiación pueden dirigirse a las oficinas comerciales ubicadas en avenida 9 de Julio 788, en Resistencia, de lunes a viernes en el horario de 6.30 a 12.30 y de 13.30 a 19.00, o bien a las distintas oficinas comerciales del interior provincial.

Para consultas y pagos telefónicos, se encuentra habilitada la línea gratuita 0800-444-0310, de lunes a viernes de 6.30 a 19.00. Además, a través de la página oficial de la empresa www.sameep.gob.ar, los usuarios pueden consultar el estado de su deuda y realizar el pago correspondiente. En la localidad de Fontana, la atención se brinda de lunes a viernes de 6.30 a 12.30 y de 13.30 a 18.30, en calle Lapacho 654, Paseo del Solar, locales 7, 9 y 11.

Financiación propia de Sameep

En los casos de refinanciación directa con la empresa, los clientes residenciales pueden realizar una entrega del 30% al contado o mediante débito, y financiar el saldo en hasta 12 cuotas. Por su parte, los clientes no residenciales deben efectuar una entrega del 50% y financiar el resto en hasta 6 cuotas.

Asimismo, continúa vigente la promoción para pagos al contado, que contempla una quita del 30% de los intereses para clientes con hasta cinco años de deuda, y una quita del 100% de los intereses para quienes registren más de cinco años de deuda.

Sameep recuerda que también se encuentran habilitados los pagos a través de la Caja Municipal, agencias de Lotería Chaqueña con Lotipago, Pago Mis Cuentas, Online Banking, tarjetas de crédito y débito, y pagos mediante código QR. Además, las facturas vencidas pueden abonarse a través de Mercado Pago, Modo, Rapipago y Pagofácil.

Periodismo365



