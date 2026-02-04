Hay alerta en Santiago del Estero porque el Gobierno nacional quiere vender el campo del INTA "La María". El argumento es que son tierras que están "en desuso".

Una fuerte preocupación se encendió en las últimas horas en el sector agropecuario de Santiago del Estero. La decisión del Gobierno nacional de profundizar el achique del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) tocó tierra en la provincia al confirmarse que el histórico Campo Experimental La María figura en la lista de predios "a vender".

Según una auditoría oficial, el Ejecutivo nacional resolvió "desafectar" un total de 33.836 hectáreas en todo el país bajo el argumento de que son tierras que están "en desuso". Sin embargo, la realidad en Santiago parece ser muy distinta. El predio apuntado tiene 7.500 hectáreas, está ubicado en La Abrita (Silípica) y es considerado el corazón de la investigación local.

"Un golpe a la innovación"

Desde el INTA Santiago del Estero salieron al cruce de la calificación de "tierra ociosa". "Lejos de estar en desuso, es un predio fundamental para el desarrollo de nuestras actividades de investigación y extensión", aseguraron fuentes del organismo.

El valor estratégico de La María es incalculable para la provincia:

Es referente nacional en investigaciones sobre algodón y alfalfa.

Allí se desarrolló el sistema de Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI), un modelo santiagueño que hoy se exporta a otras regiones.

Se realizan ensayos clave sobre ganadería vacuna, caprina y manejo del fuego.

Además, advirtieron que la venta haría caer más de 20 convenios vigentes con empresas privadas, así como acuerdos con universidades nacionales e internacionales. "La venta significaría un golpe directo a la aplicación de la ciencia en el desarrollo productivo de Santiago", sentenciaron.

Retiros voluntarios y ajuste

El plan de venta de tierras (que incluye lotes en Buenos Aires, Catamarca, Chaco y Mendoza) se da en simultáneo con un programa de retiros voluntarios para 1.700 agentes en todo el país, lo que suma más incertidumbre sobre la capacidad operativa futura del INTA en el interior.

Fuente y fotos: Nuevo Diario Web



