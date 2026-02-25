La medida de la empresa creadora del Mantecol alcanza a delegados sindicales y personal con más de 30 años de antigüedad. Además bajan los sueldos un 20 por ciento.

Finalizado el proceso de suspensiones que se extendió por tres meses y que acaparó a la totalidad de los 600 operarios de la planta de Victoria, ahora el nuevo periodo de suspensiones arranca con una tanda de 20 trabajadores, los que sufrirán un recorte del 20% en sus salarios.

A fines del año pasado, el argumento de la empresa que produce el clásico Mantecol fue un drástico derrumbe en las ventas. Pero en el sector también hacen acuse de recibo del golpe que representa la importación de golosinas y alimentos desde Brasil, que alienta el gobierno de Milei.

Ahora, tras conocerse el sostenimiento de las suspensiones, se realizaron asambleas para debatir la ilegalidad de esta medida aplicada mediante el artículo 223 bis, que habla de suspensiones por fuerza mayor o falta/disminución de trabajo no imputables al empleador.

En la planta hay malestar con la pasividad del gremio de la alimentación (STIA) y reclamaron una acción "urgente" para repudiar las suspensiones y el adelantamiento compulsivo de vacaciones que -alertan- pueden ser un preludio de una avanzada de reducción de personal.

La crisis de Georgalos es apenas un caso más del desastre que está causando en la industria la apertura sin freno de las importaciones que Milei y Caputo instrumentan con la idea de frenar la inflación, que igual se les está escapando.

La apertura total de importaciones está barriendo con la industria nacional de golosinas. Sólo en las últimas semanas cerró la histórica fábrica de alfajores La Paila en Córdoba y la empresa que sacó los caramelos mileistas "No hay plata", tuvo que vender su fábrica. Mientras que la planta de cerveza Corona que se había inaugurado en el 2020 también redujo fuertemente su dotación de personal, por la caída de ventas.

Pero la caída se traslada a todos los sectores industriales. La fábrica de tractores Pauny está en una situación muy delicada, igual que Metalfor. Y la fábrica de neumáticos Fate directamente cerró, en un evento que sí golpeó a una sociedad que hasta ahora parece adormecida ante el cierre de fábricas.

Fuente y fotos: La Política Online



