La Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) invita a la comunidad académica, profesional y al público en general a participar de las IX Jornadas Chaqueñas de Derecho de las Familias, Niñeces y Género, que se realizarán los días viernes 13 y sábado 14 de marzo de 2026 en la ciudad de Resistencia.

Además de integrar el comité organizador, UNCAUS tendrá una participación activa e institucional en el desarrollo de las jornadas, reafirmando su compromiso con la formación continua, la actualización académica y la construcción de una agenda jurídica con perspectiva de derechos humanos en la región.

El evento contará con la participación de expositores de prestigioso reconocimiento nacional e internacional, como Aída Kemelmajer de Carlucci, Marisa Herrera, Mariana Iglesias, Ana Peracca, Mariel Molina de Juan, Belén Loguercio, Silvia E. Fernández, Natalia De la Torre y Federico Notrica.

También se desarrollará una mesa de referentes de la abogacía, integrada por Christian José Fabio, Carlos Hernández, Mariela González de Vicel, Laura Bulesevich y Patricio Curti. Las IX Jornadas son organizadas por el Instituto de Derecho de Familias y Sucesiones, el Consejo de Abogados y Procuradores de la I Circunscripción Judicial del Chaco, la Universidad Nacional del Chaco Austral, Fundación Formarte y la Librería Editorial ConTexto.

Con esta iniciativa, la UNCAUS consolida su rol como actor central en la agenda académica regional, promoviendo espacios de debate de alto nivel sobre derecho de las familias, niñeces y género. Más información e inscripciones: fundacionformsrtecursos.com

Periodismo365



