En un acto en Plaza Congreso, el dirigente sindical de Aceiteros, Daniel Yofra; cuestionó con dureza la Reforma Laboral, llamó a profundizar el plan de lucha del Frente de Sindicatos Unidos y anticipó la construcción de un paro por tiempo indeterminado en defensa del salario y los derechos laborales.

"Con la reforma laboral, con la entrega del patrimonio nacional, abrieron la puerta del infierno y se lo vamos a demostrar con todos los trabajadores en la calle y con todas la huelgas que podamos hacer", dijo Yofra al hablar en plaza Congreso junto a los secretarios generales Abel Furlan (UOM) y Rodolfo Aguiar (ATE).

Agregó: "Es un momento para salir a luchar. Tenemos que convocar a todos los compañeros y compañeras. Nosotros los vamos a representar. Tenemos que trabajar para armar un paro por tiempo indeterminado".

Durante el acto del FreSU, Yofra, que fue el único orador, dijo: "Este Frente Sindical no vino solamente por la reforma laboral, vino por el salario, vino por la dignidad de los trabajadores. Vino a representar a esos trabajadores y trabajadoras que vienen anhelando dirigentes que realmente luchen. No es momento ni para tibios ni para traidores".

La movilización de hoy, que convocó el FreSU, es parte de un plan de lucha contra la reforma laboral, que comenzó con movilizaciones en Córdoba y Rosario y huelgas nacionales cada vez que el Congreso trató el proyecto.

Fuente y fotos: InfoGremiales