En su discurso de cierre, el jefe del bloque peronista calificó al Fondo de Asistencia Laboral como “un robo a cara descubierta a los jubilados y los pensionados”.

En su discurso de cierre, el formoseño denunció un “tratamiento exprés de una ley que afecta a 20 millones de personas”, y vaticinó que “va derecho al conflicto judicial”. “Nació mal y termina mal”, indicó, y agregó que “es un proyecto inconsulto, hecho por estudios de abogados de empresarios que están en contra de los derechos de los trabajadores”.

"En síntesis: una ley gorila hecha por gorilas para afectar duramente al trabajador, al jubilado y al pensionado argentino. Eso es lo que estamos tratando acá", arremetió. “El tratamiento de esta ley está viciado de nulidad”, señaló Mayans, y continuó: “Ahora vienen con la mentira de la modernización laboral”.

Según analizó, “el trabajador solo quiere una vida digna y con esta ley le estamos arruinando esa posibilidad porque no le va a alcanzar el tiempo de su vida para sostener a su familia” ya que “el trabajador sólo tiene su tiempo”. "Es una ley anti trabajador. ¡Que dejen de mentir! ¡Perjudica terriblemente al trabajador!, protestó.

Al Fondo de Asistencia Laboral, Mayans lo calificó como “un robo a cara descubierta a los jubilados y los pensionados”. “Y es abiertamente inconstitucional porque vulnera el 14 bis de la Constitución. Esto rompe el principio protectorio”, señaló.

El legislador opositor también advirtió que con la reforma laboral “la representación de los trabajadores se debilita para que no haya quien defienda los derechos laborales”. “Esta es una ley repugnantemente gorila”, sentenció Mayans, fulminante, según pudo recopilar la Agencia Noticias Argentinas.

Fuente y fotos: NA