Desde el Salón Felipe Vallese, la Confederación General del Trabajo (CGT) afirmó que el paro contra la reforma laboral alcanzó un 90% de adhesión, criticó el proyecto en debate en Diputados y adelantó que continuará con su plan de lucha: "Seguramente la política se va a poner nerviosa".

Según la central obrera, la medida de fuerza paralizó más del 90% de la actividad. “Esta huelga ha sido de un enorme acatamiento, con más del 90% de la actividad detenida”, sostuvo Sola, quien destacó el alcance nacional de la protesta y agradeció a sindicatos afiliados, regionales y organizaciones de pymes y sociales que enviaron sus adhesiones.

"Hemos sido consecuentes y responsables, no solamente al mantener la paz social ante la negación a la protesta, al diálogo, al reclamo que hemos hecho por la pérdida de puestos de trabajo, del poder adquisitivo, de las prestaciones de salud, sino por el rompimiento del tejido social y productivo que se está llevando adelante en el país", recordó.

“Este proyecto de ley retrocede 100 años, en derechos individuales, en derechos colectivos y en una búsqueda que tiene como corazón la transferencia de recursos de los trabajadores hacia el sector empleador”, afirmó Sola durante una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por los también secretarios generales Octavio Argüello y Cristian Jerónimo.

El dirigente también expresó su solidaridad “con todos aquellos trabajadores que en el día de hoy están perdiendo su puesto de trabajo” y mencionó el reciente anuncio de cierre de la empresa Fate. “No queremos olvidarnos lo que decimos: todos los días en la Argentina, en los últimos dos años, 400 trabajadores pierden su puesto de trabajo formal”, señaló.

En su exposición, Sola cuestionó que la iniciativa oficial sea presentada como una modernización del régimen laboral. “Me cuesta llamar modernización a lo que retrocede 100 años. Nunca es modernizar algo si volvemos para atrás en lo que hemos conseguido”, afirmó.

El cosecretario general sostuvo además que los diputados que deben otorgar sanción definitiva al proyecto “no representan solamente sus propios intereses ni el de sus provincias o sectores políticos, sino principalmente a quienes les dieron la responsabilidad del voto, que son los trabajadores” y señaló también que el gobierno busca hacerse de “la caja previsional”.

Finalmente, llamó a “recuperar la centralidad del trabajador para que no sea un engranaje más de un sistema económico” y pidió a los legisladores “mirarse a sí mismos y luego mirar a quienes representan” antes de votar la reforma.

A su turno, Cristian Jerónimo destacó el plan de lucha que lleva a cabo la CGT y aseguró: “Acá no terminó nada, esto recién empieza. El plan de acción que la CGT se marcó se viene cumpliendo al pie de la letra y seguramente la política se va a poner nerviosa. Seguramente hay gobernadores inescrupulosos que quieren echar sobre los trabajadores, lo que hacen mal ellos. Después miren cómo están sus provincias, son cómplices de esta traición que tanto daño le va a hacer a los trabajadores, y después le piden explicaciones a la CGT.”

“Nos dicen que este proyecto es para generar previsibilidad en la Argentina y todo lo que vemos es que todos los días se van empresas de la Argentina”, señaló, aclarando que lo que único que se beneficia es la especulación financiera.

Fuente y fotos: InfoGremiales