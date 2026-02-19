En la tarde de este jueves, efectivos de Comisaría 3º fueron alertados que en un descampado del Barrio Nalá yacía el cadáver de un joven. El Fiscal calificó a la causa como "Supuesta Muerte Dudosa".

La mujer explicó que su hijo estuvo consumiendo bebidas alcohólicas en el sol y ya se encontraba sin signos vitales en dicha cancha, a la que llegó una ambulancia del Hospital "4 de Junio" con personal de Salud Pública que constataron el deceso. Se dio intervención a la División Medicina Legal

Minutos después llegó al predio el Médico Policial, quien tras examinar el cadáver informó que no pudo determinar las causas del deceso. El Fiscal dispuso que se traslade el cuerpo a la Morgue Judicial y se reciba declaraciones testimoniales a sus padres. progenitores del fallecido. La División Bomberos llevó al fallecido en el móvil tanatológico hasta la morgue judicial. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 3 a cargo del Dr. Marcelo Soto, en la causa por "Supuesta Muerte Dudosa".

Periodismo365



