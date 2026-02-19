Los propietarios de Marengo, la fábrica de los caramelos que usó la frase de Javier Milei "no hay plata", vendieron la empresa de golosinas. Venía con suspensiones y falta de pago.

"El conflicto terminó", así confirmaba la noticia Nicolás González, secretario general de STIA quien fue el encargado de confirmar que la empresa de golosinas había sido vendida a nuevos capitales. Al mismo tiempo confirmo que los trabajadores recibieron finalmente el pago total de sus haberes del mes de enero. Por el momento no hay muchas más información al respecto de quienes serían los nuevos propietarios.

Los alrededor de 60 trabajadores de Marengo, la empresa alimenticia con sede en Rafaela, provincia de Santa Fe venían de suspensiones sin goce de sueldo y falta de pago de haberes. La crisis combina ventas desplomadas y mercadería perdida tras un temporal.

Fuente y fotos: Infogremiales