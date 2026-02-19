La empresa Sameep informó que logró subsanar el inconveniente registrado en la planta de ósmosis inversa, lo que permitió restablecer el servicio de agua potable para los usuarios del barrio Kirchner de Presidencia Roque Sáenz Peña.

El presidente de la empresa, Nicolás Diez, destacó que estas acciones se enmarcan en el compromiso de realizar las reparaciones necesarias para asegurar un servicio eficiente en toda la provincia. “Estas tareas forman parte del compromiso asumido por la empresa de ejecutar los arreglos necesarios para garantizar un óptimo servicio de agua potable, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los vecinos”, señaló.

Por su parte, el coordinador de Zona II, Ing. José Martín, remarcó el trabajo realizado por operarios y personal técnico para resolver el inconveniente. “Gracias al esfuerzo del equipo, la planta volvió a ponerse en funcionamiento, lo que permite garantizar un servicio esencial como el agua, especialmente en épocas de altas temperaturas”, afirmó.

Asimismo, desde la empresa indicaron que, tras la normalización del servicio, se continuará con un monitoreo permanente del sistema con el objetivo de asegurar su correcto funcionamiento y mantener las condiciones óptimas de operación.

Periodismo365



