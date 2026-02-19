El Mercado Argentino de Valores revisó y no halló irregularidades en operatoria de la Bolsa de Comercio del Chaco.

Pegoraro comenzó por poner el eje en el funcionamiento general del sistema. "El mercado de capitales es, ante todo, un mecanismo de financiamiento. Permite que empresas, pymes y actores productivos accedan a recursos a través de instrumentos regulados, mientras que los inversores canalizan su ahorro hacia alternativas con distintos niveles de rendimiento y riesgo. No es un sistema informal ni discrecional, sino un entramado normado, supervisado y auditado", señaló.

En la Argentina, la actividad se desarrolla bajo la órbita de la Comisión Nacional de Valores (CNV), que establece exigencias de transparencia, información periódica, solvencia y cumplimiento normativo para bolsas, mercados y agentes. "Las entidades registradas están sujetas a auditorías, controles y regímenes informativos. Hay trazabilidad de las operaciones y responsabilidades claramente delimitadas", explicó.

Consultado específicamente sobre el segmento no garantizado, Pegoraro aclaró que se trata de una categoría habitual en cualquier mercado desarrollado. "En los instrumentos no garantizados el inversor asume el riesgo crediticio del emisor. Esa es la naturaleza del producto. A mayor riesgo potencial, mayor expectativa de rendimiento. Es la lógica básica del mercado financiero", afirmó. En ese punto, subrayó un aspecto clave que muchas veces queda fuera del debate público: el rol de los inversores calificados.

"Quienes participan en segmentos no garantizados son inversores calificados, tal como los define la normativa de la CNV. Allí se incluyen entidades del sector público, bancos, compañías de seguros, ALyC, asesores financieros registrados y personas humanas o jurídicas con activos financieros superiores a determinados umbrales, entre otros. Se trata de actores con capacidad técnica, asesoramiento y estructura para evaluar y asumir mayores niveles de riesgo", detalló.

Según explicó, la normativa distingue claramente entre inversor minorista e inversor calificado. "El inversor común, que no cuenta con escala ni con asesoramiento especializado, normalmente no participa en estos instrumentos. Los segmentos no garantizados están orientados, justamente, a inversores que revisten carácter de calificados. Esto no es un detalle menor, porque la regulación reconoce expresamente el rol que cumplen estos actores en este tipo de operatorias", remarcó.

En relación con el caso puntual de la Bolsa de Comercio del Chaco, Pegoraro sostuvo que la entidad opera dentro de ese marco regulatorio. "La Bolsa está inscripta, supervisada y auditada por la CNV. Cuenta con matrícula como Agente de Liquidación y Compensación Integral (ALyC Integral) y actúa como agente en los principales mercados del país, como BYMA y MAV. "Eso completa una oferta integral de productos para distintos perfiles de inversores, siempre dentro de mercados autorizados y regulados", señaló.

Además, mencionó que hubo una auditoría realizada recientemente por el MAV, "que evaluó específicamente los procedimientos vinculados a la operatoria cuestionada y en su dictamen final no formuló objeciones; es decir, se revisó en detalle los mecanismos implementados y no encontró irregularidades", afirmó.

Finalmente, insistió en que es fundamental dimensionar correctamente el encuadre institucional. "Estamos hablando de operaciones desarrolladas dentro de un segmento formal de negociación, perteneciente a un mercado autorizado y regulado por la CNV. No se trata de una ‘mesa’ informal ni de mecanismos por fuera del sistema. Son operaciones encuadradas en un mercado institucional, con reglas claras, supervisión permanente y normativa específica. Cuando se pone en valor todo este marco regulatorio, se despejan muchas interpretaciones erróneas", concluyó.

