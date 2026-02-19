El Intendente de Sáenz Peña, Bruno Cipolini, anunció este jueves que denunciará penalmente a los directivos de la Bolsa de Comercio del Chaco y aclaró que desconocía que los fondos municipales fueron invertidos en actividades financieras de riesgo. “El Municipio es víctima de acciones poco claras”, denunció.

El jefe comunal saenzpeñense reconoció que desde hace diez años que operan con la Bolsa de Comercio del Chaco a partir de la administración “correcta, ordenada y responsable” de los recursos municipales pero en lo que en el mundo financiero se conoce como operaciones “conservadoras”, es decir, aquellas que por ser de menor riesgo también implican menores intereses, como un plazo fijo.

“Estamos facultados a llevar adelante inversiones de carácter conservador, eso es lo que no ha sucedido aquí, hubo inversiones de carácter riesgoso que como Municipio desconocemos absolutamente y en este sentido vamos a accionar”, anunció Cipolini.

En ese sentido, anunció que llevará adelante acciones penales contra la Bolsa de Comercio del Chaco, el gerente general Julio Barrios Cima; los miembros del Consejo Directivo Esteban Fossatti, Darío Miguel Turletti, Ricardo Juan Khayat, Alejandro Miguel Salgado, Gustavo Ramón Zini, Silvio Oscar Varrone, José Francisco Lovera Pacin, María Carla Acosta Maidana, Carlos Antonio Caram, Gustavo Federico Lagerheim, Jorge Luis Domínguez, el librador Rubén Roberto Médula, y empleados de la Bolsa de Comercio Germán Baqué y Eduardo Alvaredo.

El Intendente de Sáenz Peña reveló que todos los mencionados serán denunciados penalmente por los delitos de estafa, administración fraudulenta agravada por haberse cometido contra la administración pública y asociación ilícita.

“Es una situación no querida por nosotros, estamos dando una explicación y lo que consideramos que tenemos una administración ordenada que nos permitía tener una suerte de parachoques ante cualquier circunstancia que ha devenido en esta situación, que tenemos que afrontarla con seriedad, con responsabilidad, no la minimizo, pero si estamos tranquilos de que nosotros no hemos cometido ninguna acción que no correspondiera”, aseguró Cipolini.

Al ser consultado sobre la denuncia contra su gestión por parte de concejales justicialistas y el diputado provincial Santiago Pérez Pons, el jefe comunal aseguró que “estamos a disposición, son dirigentes con todo el derecho a denunciar, a que se investigue”.

No obstante, consideró que existió “una gran gestualidad” y lamentó que los concejales opositores se hayan hecho eco de campañas de denuncias sin demasiado sustento. “Estamos plenamente y legalmente validados para las operaciones que autorizamos, lo que no estamos es validados para arriesgar el patrimonio de la Municipalidad, cosa que no hemos hecho y que vamos a desconocer y tenemos mucha fe de que vamos a poder demostrar cabalmente”, señaló el jefe comunal saenzpeñense.

Fuente y fotos: Chaco Día por Día