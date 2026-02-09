Avanzando con trabajos para elevar la calidad del suministro eléctrico, en Presidencia Roque Sáenz Peña, Secheep concretó proyectos de obras para brindar más potencia energética y una mejora en la prestación del servicio en varios barrios y zonas de la ciudad.

En un primer proyecto, se finalizó una obra esencial para sumar potencia en la zona noroeste de Sáenz Peña, donde se construyó una línea aérea de media tensión y el montaje de subestaciones transformadoras.

La obra -confeccionada, financiada y ejecutada por la empresa energética a través de la Gerencia Zona Centro-se llevó a cabo tras un reclamo de varios años de usuarios y familias de la zona. Con la obra ya finalizada, se logró ingresar más potencia y mejorar el servicio en los barrios Puerta del Sol, Rucci, Santa Elena y zonas aledañas. Además, beneficiará el suministro en el nuevo Centro de Educación Física (CEF) Nº 2. La tarea implicó la construcción de unos 530 metros de línea aérea de media tensión de 13,2 KV.

En otro sector de Presidencia Roque Sáenz Peña, SECHEEP finalizó la obra de mejora en el suministro eléctrico en el barrio San Martín Este y Oeste y zonas aledañas. En el lugar, se llevó a cabo la reorganización de cargas en media tensión y el mejoramiento general de la red, mediante el tendido de nuevas líneas de media tensión y el montaje de dos subestaciones transformadoras, que ya están operando.

En la zona se construyó cerca de 600 metros de línea aérea de media tensión, y en las dos subestaciones se pusieron en funcionamiento dos transformadores de distribución de 400 KVA cada uno. Ambos trabajos forman parte de una planificación integral que Secheep y el Gobierno provincial desarrollan en distintas localidades, con el objetivo de mejorar la prestación del servicio eléctrico. Dichas acciones se enmarcan en una política pública que prioriza la inversión en infraestructura eléctrica, entendida como una herramienta clave para el desarrollo social, productivo y económico de la provincia.

Periodismo365



