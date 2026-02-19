Inició el Programa Municipal de Salud, en un trabajo articulado con el Hospital Odontológico, el Hospital "4 de Junio" y la Regional Educativa IV-A, con los operativos “Vuelta a Clases”, destinados a que estudiantes de todos los niveles educativos puedan completar la ficha médica obligatoria para el inicio del ciclo lectivo 2026.

El primer operativo se llevó a cabo en la Escuela N° 354 “Luz y Fuerza”, del barrio Hipólito Yrigoyen, donde se realizaron más de 500 atenciones. Durante la jornada se efectuaron controles de buena salud, bucodentales, medición de talla y peso, además de la actualización del calendario de vacunación.

Se brindaron 59 atenciones clínicas, 189 pediátricas, 191 odontológicas, 248 consultas nutricionales y se aplicaron 99 dosis de vacunas. Los operativos continuaron en el Vacunatorio Municipal (calle 2 entre 19 y 21, del barrio Obrero), y este jueves 19 de febrero en la Escuela N° 221 del barrio San Cayetano.









Cabe destacar que estos operativos están orientados específicamente a la actualización del calendario de vacunación y a la realización de la ficha médica de control de buena salud y bucodental. El objetivo principal es acercar la atención primaria de la salud a los distintos barrios de la ciudad y reforzar el trabajo que se realiza desde el Hospital y los centros de salud.

Periodismo365