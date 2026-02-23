La Universidad Nacional del Chaco Austral lanzó su oferta de formación 2026 en tecnología, salud, educación, gestión y liderazgo.

La Universidad Nacional del Chaco Austral presentó oficialmente su nueva oferta de cursos y talleres de formación continua, todos aprobados por Resolución del Consejo Superior y con certificación universitaria.

En este marco, el rector Germán Oestmann destacó que “estas propuestas reflejan el compromiso de la universidad con la comunidad, brindando herramientas concretas que fortalecen la formación profesional y amplían las oportunidades laborales”. Las capacitaciones tienen una duración promedio de cuatro meses (excepto el Taller de Técnicas de Estudio, de ocho semanas) y están destinadas a estudiantes, profesionales y público en general.

Entre las propuestas se encuentran:

Tecnologías de Control Industrial (Res. Nº 623/2025-C.S)

Formación técnica en diseño e implementación de mando y control de cargas eléctricas.

Instalación Eléctrica en Inmueble (Res. Nº 619/2025-C.S)

Capacitación basada en normativa AEA 90364, con evaluación mediante proyecto final.

Creación de Contenido Digital (Res. Nº 621/2025-C.S)

Herramientas para desarrollar estrategias de comunicación en entornos digitales.

Suplementación Deportiva (Res. Nº 615/2025-C.S)

Orientado a la venta y asesoramiento responsable en productos de nutrición deportiva.

Alimentación, Nutrición y Deporte (Res. Nº 618/2025-C.S)

Formación en nutrición aplicada al rendimiento físico.

Educación y Psicoanálisis (Res. Nº 617/2025-C.S)

Análisis de los procesos educativos desde la constitución psicosocial actual.

Informática Básica (Res. Nº 191/2024-C.S)

Desarrollo de competencias en herramientas ofimáticas.

Práctica Tributaria y Obligaciones Formales en PyMEs (Res. Nº 622/2025-C.S)

Abordaje práctico de la fiscalidad y normativa vigente.

Capacitación en Habilidades Emocionales y Liderazgo (Res. Nº 620/2025-C.S)

Desarrollo de competencias para la gestión, comunicación y trabajo en equipo.

Taller Técnicas de Estudio

Propuesta intensiva de 8 semanas para fortalecer estrategias de aprendizaje universitario.

Desde la institución destacaron que estas capacitaciones buscan responder a las demandas actuales del mercado laboral y fortalecer la formación académica con herramientas prácticas y actualizadas. Para más información sobre requisitos e inscripciones, los interesados pueden consultar los canales oficiales de la universidad.

