El gremio anunció que ante la falta de convocatoria a la paritaria nacional docente, se decidió llamar a una protesta en todas las provincias para el próximo 2 de marzo. Las organizaciones sindicales educativas de la CGT también pidieron un “llamado urgente” a negociar salarios.

La medida de fuerza no es “un hecho aislado sino el puntapié de un plan de acción sostenido que incluye caravanas, carpas y movilizaciones en todo el territorio nacional durante el mes de marzo”. En ese período, CTERA se propone además informar a la comunidad educativa sobre las implicancias de la llamada Ley de Libertad Educativa, iniciativa que el gremio “rechaza de plano por considerar que avanza sobre la educación pública y la somete a la lógica del mercado”.

Los reclamos centrales que motoriza el conflicto son: Paritaria Nacional Docente, convocatoria inmediata, sin demoras ni condicionamientos; salario, aumento que supere la inflación y permita recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años; FONID y presupuesto educativo; rechazo a la Ley de Libertad Educativa. En este último punto, CTERA advierte que “la iniciativa impulsada por el gobierno nacional mercantiliza la educación pública y atenta contra su carácter universal y gratuito”.

Condiciones laborales

Además, en el marco del lanzamiento de la medida de fuerza CTERA alertó que “la infraestructura escolar adecuada, estabilidad laboral, defensa de los regímenes jubilatorios y rechazo a cualquier reforma laboral regresiva”.

Además, en el marco del Congreso Ordinario desarrollado en paralelo, la política gremial, la Memoria y Balance del período fueron aprobadas por 118 votos contra 1, en respaldo “al trabajo político y organizativo de la Confederación durante el último año”.

Gremios de la CGT

El gremio Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) advirtieron este viernes que “si no se concreta una convocatoria urgente paritaria, el conflicto con el sector podría profundizarse", lo que afectará “el normal funcionamiento del ciclo lectivo”. La UDA es el principal sindicato docente de la CGT, aunque el mayoritario del sector es CTERA, que pertenece a la CTA de los Trabajadores, mientras que la CEA es una confederación sindical sectorial en la que están organizados los sindicatos de educadores.

“La educación atraviesa el mayor recorte presupuestario en décadas y los docentes de todo el país sufren un fuerte ajuste salarial como consecuencia de la decisión del Estado Nacional de retirarse de obligaciones indelegables, impulsando la derogación de leyes que lo comprometían a realizar inversiones imprescindibles para la educación en Argentina”, sostuvieron UDA y CEA en un comunicado.

“Se derogó la normativa que obligaba a garantizar la inversión en el Sistema Educativo y el presupuesto destinado a la Educación Técnico Profesional”, lo que genera un gran impacto negativo en la calidad educativa, en la desigualdad y en el futuro de cientos de miles de alumnos y alumnas”, se quejaron la UDA y la CEA. Por eso, reclamaron que el Gobierno "debe convocar a paritaria, ya que es una herramienta de paz y de diálogo para la resolución de conflictos" y recordaron que “el salario mínimo docente actualmente se encuentra en niveles de indigencia”. Por otro lado, a partir del borrador conocido, “anticipamos nuestro rechazo al proyecto de Libertad Educativa, que detonará el sistema educativo argentino”.

Fuente y fotos: Data Gremial







