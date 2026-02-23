Este lunes 23, con la presentación de equipos directivos, docentes, personal administrativo y de servicio en todos los establecimientos educativos, comenzó el período escolar 2026 en la provincia del Chaco.

De esta manera, el sistema educativo provincial se prepara para el inicio de clases. El ciclo lectivo comenzará el lunes 2 de marzo para el Nivel Primario; el martes 3 será el turno de los jardines de infantes. En tanto, los estudiantes de las escuelas secundarias iniciarán el jueves 12 de marzo y el Nivel Superior lo hará el lunes 6 de abril.

Bienvenida a los docentes

Las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades abrieron sus puertas para recibir a los docentes, personal administrativo y de servicio. En muchos establecimientos se dio la bienvenida también a docentes que recientemente titularizaron mediante concursos o que accedieron a cargos por traslados y reincorporaciones.

Desde este lunes y hasta el 27 de febrero se desarrollarán jornadas de organización institucional. En ese marco, se prevé una primera convocatoria a tutores y responsables parentales de estudiantes de los niveles Inicial y Primario, con el objetivo de avanzar en acuerdos de convivencia escolar.

En el marco de la Formación Docente Continua Red Aprende 2026, se realizarán encuentros virtuales del programa Aprendo Leyendo, iniciativa que comenzó el año pasado y que apunta a fortalecer la alfabetización integral y sistemática de los niños de primero, segundo y tercer grado del Nivel Primario.

La primera jornada se llevará a cabo el miércoles 25 de febrero, de 8 a 9, destinada a directores y supervisores de escuelas primarias. El 27 de febrero, entre las 8.30 y las 11.30, será el turno de los docentes que adjudicaron cargos y de aquellos que ya participaron de la formación el año pasado. En tanto, el 5 de marzo se capacitará a los docentes designados en el último acto de ofrecimiento de cargos. Luego se sumarán ocho encuentros virtuales mensuales.

El programa Aprendo Leyendo tiene un enfoque pedagógico centrado en la enseñanza de la lectura y la escritura, con materiales didácticos para el aula y recursos que fortalecen la conciencia fonológica, el conocimiento de las letras, la fluidez lectora y la comprensión de textos, además de libros para estudiantes y guías para docentes.

Por otra parte, para el Nivel Secundario continuará el Programa de Liderazgo e Innovación Educativa, orientado a transformar la escuela secundaria mediante un modelo pedagógico que priorice el desarrollo de capacidades y el bienestar de los estudiantes. Esta formación está destinada a directivos, docentes y supervisores de 200 nuevas escuelas secundarias que se sumarán a las 200 que participaron durante 2025.

La capacitación combinará encuentros virtuales y presenciales, con sedes en Presidencia Roque Sáenz Peña y Resistencia. El primer encuentro presencial se realizará este martes 24, de 9 a 17, en el Salón Blanco del Hotel Gualok de Presidencia Roque Sáenz Peña; mientras que el miércoles 25 tendrá lugar en el salón de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste.

