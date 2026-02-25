Fuentes policiales informaron a Periodismo365 que el macabro hallazgo ocurrió a las 10.00 horas de la mañana de este miércoles.

Efectivos de la Comisaría 2º de Sáenz Peña se dirigieron de inmediato al lugar, confirmando que se trata de un cráneo humano. Ante la gravedad del hecho, se dio intervención a la Fiscalía de Investigación Penal N° 4, que ya coordina las tareas periciales para intentar determinar la identidad de los restos y las circunstancias en las que llegaron al lugar.

Periodismo365