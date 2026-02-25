Fuentes policiales informaron a Periodismo365 que el macabro hallazgo ocurrió a las 10.00 horas de la mañana de este miércoles.
Operarios que realizaban sus tareas habituales en el predio ubicado a la altura del kilómetro 186 de la Ruta Nacional Nº 16 dieron aviso a las autoridades sobre la presencia de restos óseos entre los residuos.
Efectivos de la Comisaría 2º de Sáenz Peña se dirigieron de inmediato al lugar, confirmando que se trata de un cráneo humano. Ante la gravedad del hecho, se dio intervención a la Fiscalía de Investigación Penal N° 4, que ya coordina las tareas periciales para intentar determinar la identidad de los restos y las circunstancias en las que llegaron al lugar.
Periodismo365