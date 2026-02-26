La Policía Federal agredió y detuvo a un camarógrafo de A24 mientras protestaban contra la reforma ambiental. Bullrich se desligó: "Ya no soy ministra". El oficialismo aprobó el pliego de Iglesias como embajador.

Efectivos de la PFA detuvieron a Facundo Tedeschini, un trabajador de prensa de A24 que cubría una protesta de Greenpeace. Fue trasladado por el SAME al Hospital Ramos Mejía. Durante la cobertura de una protesta de Greenpeace en el Congreso, en la previa de la sesión del Senado en la que se tratará la reforma de la Ley de Glaciares, la Policía Federal atacó y detuvo a un camarógrafo del canal A24.

El episodio ocurrió esta mañana, cuando un grupo de 12 manifestantes de la organización ambientalista trepó la reja del Palacio Legislativo con carteles en rechazo al proyecto oficialista que se debatirá hoy en la Cámara Alta.

Poco después, la Policía Federal detuvo a los ambientalistas en las escalinatas del Congreso. Cuando los medios se acercaron para registrar el traslado de los detenidos, los efectivos desplegaron un operativo contra los trabajadores de prensa que incluyó el uso de gas pimienta.

Durante el procedimiento, los efectivos golpearon y detuvieron a Facundo Tedeschini, camarógrafo de A24, mientras registraba los hechos en vivo para el programa del periodista Antonio Laje. La secuencia quedó registrada por las cámaras de distintos medios.

Según se observa en las imágenes transmitidas en directo, el trabajador fue golpeado en el rostro y arrojado al suelo mientras aún sostenía la cámara. Luego fue esposado y trasladado bajo custodia policial.

Fernando, compañero del camarógrafo detenido, relató: “Facu me estaba dando imagen desde adentro del estacionamiento donde estaban los detenidos. En un momento les piden que se corran con las cámaras. Se estaban corriendo de a poco y empieza el gas pimienta, los empujones; lo golpean a él, le pegan, lo lastiman y se lo llevan”.

Según explicó, la represión policial “fue contra la prensa” porque en la zona “no había manifestantes”, y agregó: “Facu tiene muchísimos años de cámara y en la calle, sabe manejarse y moverse cuando hay manifestaciones, no entiendo qué pasó”.

Tedeschini permaneció esposado durante un largo rato en el suelo de un estacionamiento ubicado frente al Senado, hasta que el SAME lo trasladó al Hospital Ramos Mejía, donde fue asistido por golpes en la cara, un brazo y una pierna. Finalmente, el trabajador de prensa fue liberado por orden del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi. Además, la Justicia inició un sumario a los efectivos involucrados en el operativo.

Fuente y fotos: Perfil - Multimedia: A24



