En la mañana de este jueves, el Dr. Marcelo Soto, Fiscal de Investigación Penal Nº 3 de Presidencia Roque Sáenz Peña, que tiene bajo su órbita la denuncia del diputado Pérez Pons y el Bloque opositor de Concejales del Frente Chaqueño contra el Municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña, y la denuncia del Municipio contra la Bolsa de Comercio del Chaco; explicó que "Efectivamente ingresaron esas dos denuncias. Primero se le dio trámite a la denuncia del Municipio, se requirieron diversos informes a la Bolsa de Comercio, a la Secretaría de Economía del Municipio, al Concejo Deliberante, al Nuevo Banco del Chaco y al Tribunal de Cuentas de la provincia. Estamos a la espera de los pedidos de informe que se han hecho, hemos recibido hoy parte de un informe que nos hizo la Bolsa de Comercio pero nos informan un 20 por ciento de lo solicitado porque para el resto hace falta levantar el secreto bursátil. Así que hoy mismo estamos requiriendo al Juzgado de Garantías que levante el secreto bursátil para que la Bolsa nos conteste todo lo que es necesario para proseguir, y estamos a la espera de las respuestas de los otros organismos a los que hemos solicitados los informes".

Con respecto a qué años corresponde la información requerida, Soto consignó que "lo que nos interesa a nosotros son informaciones generales que si existía o no existía, es bastante amplia la requisitoria pero vamos a lo genérico y vamos a lo específico. Tenemos que esperar lo que nos contestan. Lo genérico sería si no existía por ejemplo algún convenio marco entre el Municipio y la Bolsa, de cuando existía ese convenio, si ese convenio se modificó a lo largo de los años, porque el Municipio afirma que tiene convenio con la Bolsa desde el año 2019. Entonces en el interín habría que ver si esos convenios fueron modificados o no. Aquí hay cuestiones muy precisas, por ejemplo con el tema de la Bolsa se habla de los perfiles de los inversores pero es todo muy técnico, y depende del perfil del inversor, si tiene un perfil conservador o moderado o de riesgo, depende las operaciones que pudo haber hecho, pero son cuestiones muy técnicas. Por eso es que lo solicitamos y esperamos la confirmación de ellos", indicó.

El magistrado agregó que están analizando "si el informe de la Bolsa compromete o no al Municipio de Sáenz Peña porque al informe lo recibimos hoy, hay muchas documentales para ver con el equipo fiscal que trabaja conmigo. Por ahora hablamos de una causa con competencia provincial salvo que surja algún delito que tenga competencia federal. Ayer mantuve una comunicación con el Fiscal Federal Sabadini que está llevando adelante otra investigación que no tiene punto de contacto con ésta. No tengo conocimiento si otros Municipios están involucrados", detalló.

Con respecto a si se configura un delito qué penas le cabría al acusado, el Fiscal Soto respondió que "es muy pronto para poder establecer delitos y condenas. Hay algunos delitos que el propio denunciante lo vuelca en su escrito de denuncia. Él considera que podrían existir alguna violación o incumplimiento de los deberes de funcionario público o alguna malversación de caudales públicos o negociaciones incompatibles con la función pública. Hay distintas categorías de delitos pero para eso necesitamos nosotros poder munirnos de todo el material que estamos solicitando que nos manden.

En el caso de la denuncia del diputado Pérez Pons, pruebas documentales no existen; por eso estamos requiriendo todos los informes porque son cuatro los denunciantes". Finalmente aclaró que el Dr. De Césare "es Juez Correccional y en esta causa no existe, no tiene participación".

