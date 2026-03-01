El rector Oestmann puso en valor el rol universitario Sáenz Peña, 114 años de historia y futuro.

“El aniversario de Sáenz Peña es una oportunidad para reconocer su historia, su identidad y el enorme crecimiento que ha experimentado a lo largo de estos 114 años. Es una ciudad que vio crecer generaciones, que abrió sus puertas a quienes llegaron con sueños y que hoy continúa apostando al futuro con una mirada estratégica”, señaló el rector.

Oestmann recordó que, desde sus orígenes, la ciudad estuvo profundamente vinculada al ferrocarril y a la actividad agrícola, especialmente al cultivo de algodón, que la posicionó como Capital Nacional del Algodón y marcó el perfil productivo del centro chaqueño. “Esa matriz de trabajo, esfuerzo y visión de progreso sigue siendo parte esencial de su identidad”, afirmó.

Asimismo, destacó el rol fundamental que cumple la Universidad en el proceso de transformación de la ciudad. “Desde la creación de la Universidad Nacional del Chaco Austral, Sáenz Peña consolidó su perfil como ciudad universitaria. Hoy recibe a más de 20.000 estudiantes presenciales provenientes de distintos puntos de la provincia, de la región e incluso de otros países, convirtiéndose en un verdadero polo académico del norte argentino”, remarcó.

El rector subrayó que la Universidad trabaja con carreras estratégicas vinculadas a la identidad productiva y social del Chaco, formando profesionales que contribuyen al desarrollo regional y a la transformación de la sociedad. “Nuestra misión es acompañar el crecimiento de la ciudad y de la provincia, generando conocimiento, oportunidades y herramientas que permitan proyectar un futuro con más inclusión y desarrollo”, sostuvo.

Finalmente, Oestmann expresó: “Sáenz Peña es diversidad, es crecimiento, es comunidad. Es una ciudad que alberga personas de distintos lugares que, con su trabajo diario, impulsan su expansión constante. Desde la Universidad Nacional del Chaco Austral saludamos a toda la comunidad en este nuevo aniversario y renovamos nuestro compromiso de seguir construyendo, desde el centro del Chaco, un futuro mejor para toda la Argentina”.

Feliz 114° aniversario, Presidencia Roque Sáenz Peña.

Periodismo365