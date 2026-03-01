Como cada año, una multitud se acercó al Mural del Centenario para recibir el nuevo aniversario de la ciudad.









La celebración comenzó con la Escuela de Danzas de Casa de Cultura, continuó con la música de Los Puntah y Los Nocheros, quienes hicieron vibrar al público con su repertorio y pusieron ritmo a una jornada cargada de identidad local.

A la medianoche, la Banda Municipal de Música "Fortunato Felcher" interpretó el tradicional “Feliz Cumpleaños”, marcando el momento más emotivo de la velada, mientras el cielo se iluminaba con fuegos artificiales.

En la oportunidad el intendente Bruno Cipolini se dirigió a los presentes y expresó su agradecimiento a los vecinos que se acercaron, como cada año, para celebrar juntos un nuevo aniversario. “Como en cada aniversario, a cada saenzpeñense les digo: estemos orgullosos de la ciudad que tenemos y transmítanselo a los más jóvenes; no nos vamos a equivocar. ¡Feliz aniversario Sáenz Peña!", expresó.

Las actividades por el aniversario continúan este domingo 1 de marzo con los actos formales.

Cronograma del 1 de marzo:

08.00 horas: Acto de Izamiento de Banderas Plaza San Martín.

09.00 horas: Izamiento de Bandera de la Ciudad Intersección RN N°95 y RN N°16.

09.30 horas: Misa de Acción de Gracias.

18.45 horas: Acto de Arrío de Bandera Pabellón Nacional.

19.00 horas: Acto Central y Desfile. Calles 12 y 7.

Periodismo365