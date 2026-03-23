Desde la empresa solicitan a los vecinos extremar las precauciones y evitar cualquier tipo de intervención directa sobre instalaciones eléctricas.

Asimismo, advirtieron que no se deben tocar cables caídos ni estructuras metálicas cercanas, debido al alto riesgo de electrocución que estas situaciones implican. En caso de que ingrese agua al interior de una vivienda, Secheep recomienda evitar manipular artefactos eléctricos hasta que las condiciones sean seguras.

VÍAS DE CONTACTO

Ante cualquier emergencia o consulta, la empresa recuerda que se encuentran habilitados los siguientes canales de atención:

-Línea telefónica: 0800 7777 589

-WhatsApp: 3644377044

-Aplicación oficial: App Secheep.

Además, desde Secheep reiteraron la importancia de actuar con responsabilidad y comunicarse por los canales oficiales ante cualquier inconveniente, a fin de garantizar la seguridad de todos los usuarios.

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