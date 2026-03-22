La decisión del Gobierno nacional reduce la presencia de Gendarmería en una zona estratégica y es cuestionada por su impacto en la seguridad regional.

Tras participar de la reunión del Consejo de Seguridad Interior en Córdoba, el ministro González advirtió que Formosa fue excluida de los operativos de seguridad de frontera por parte de Nación. La decisión del Gobierno nacional de eliminar la Agrupación VI Formosa de la Gendarmería Nacional generó preocupación y cuestionamientos en la provincia, debido al impacto que podría tener en la seguridad de una de las fronteras más sensibles del país.

La medida fue dispuesta a través de un acto administrativo que establece la suspensión de esta estructura operativa, cuyos recursos pasarán a depender de jefaturas regionales. En la práctica, esto implica que Formosa pierde una unidad con autonomía en planificación, despliegue y toma de decisiones, lo que representa un cambio significativo en la organización del control territorial.

Desde distintos sectores advierten que la Agrupación VI cumplía un rol estratégico en la lucha contra delitos federales como el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas, por lo que su eliminación podría debilitar la capacidad de respuesta en zonas de frontera.

Si bien desde Nación se planteó como alternativa la creación del Escuadrón Reforzado 73 “Formosa”, especialistas señalan que se trata de una estructura de menor jerarquía, dependiente de la Región VIII, lo que limitaría su autonomía operativa y su capacidad de intervención en el territorio.

En este contexto, surgieron críticas hacia la medida por considerar que implica una reducción de la presencia estatal en áreas clave, en contraposición con el discurso oficial de fortalecimiento de la seguridad. Además, se cuestiona la falta de precisiones sobre cómo se compensará la pérdida de una estructura que tenía un rol central en el esquema de control fronterizo.

La decisión abre interrogantes sobre el alcance de la política de seguridad del Gobierno nacional y su impacto en provincias con fronteras internacionales, donde la presencia de fuerzas federales resulta fundamental para garantizar el control y la prevención de delitos complejos.

La exclusión de Formosa en seguridad nacional

La ciudad de Córdoba fue escenario de la reunión del Consejo de Seguridad Interior, en la que el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de Formosa, Jorge Abel González, cuestionó al Gobierno nacional por excluir a su provincia del esquema de reforzamiento de fronteras impulsado por Nación.

El encuentro reunió a autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación, ministros provinciales y representantes de fuerzas federales para debatir políticas vinculadas a la seguridad. Sin embargo, González advirtió que durante la exposición de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se mencionaron operativos en provincias como Salta, Misiones, Chaco y Corrientes, sin incluir a Formosa.

En diálogo con El Destape 1070, el funcionario subrayó que "durante su presentación, Monteoliva expuso como el gran logro de seguridad de Nación el fortalecimiento de las fronteras, pero habla de Misiones, Salta, Chaco y Corrientes. Es decir que, para ella, la frontera argentina está en el río Bermejo y no en el Pilcomayo, porque dejó afuera a Formosa". Según explicó, esta omisión implica que Formosa “queda desde el Bermejo al norte”, fuera del alcance de las políticas nacionales.

En este marco, también señaló la decisión sistemática por parte del Gobierno nacional en no invitar al gobernador Gildo Insfrán a estos actos: "La Ley de Seguridad Interior establece que los miembros del Consejo de Seguridad Interior la presencia de los gobernadores, eso me parece que es un punto fundamental porque si al gobernador de Formosa lo dejan de lado sistemáticamente de las discusiones políticas, mal podemos nosotros ir a este tipo de reuniones si es que no nos permiten las discusiones".

La ciudad de Córdoba fue sede del primer encuentro del Consejo de Seguridad Interior (CSI), un ámbito que reunió a equipos del Ministerio de Seguridad de la Nación, ministros de las distintas provincias y representantes de las fuerzas de seguridad.

El ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de Formosa, Jorge Abel González, participó en representación de la provincia y en declaraciones a las que accedió AGENFOR brindó detalles de los ejes abordados en el encuentro.

El ministro González relató con sorpresa cómo la actual gestión nacional, encabezada por la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, presentó como "grandes logros" los operativos de seguridad de fronteras que se realizan en la provincia de Salta, Misiones, Chaco y Corrientes, omitiendo deliberadamente a Formosa.

"Ahí tomamos conocimiento de la posición oficial para el Ministerio de Seguridad de la Nación, expresada por la Ministra, de que la frontera argentina es el río Bermejo y no el río Pilcomayo", advirtió, añadiendo que "en ningún momento se dio cuenta de las cosas que decía, por lo tanto nosotros tuvimos que intervenir y dejar en claro esa situación".

De esta manera, señaló que "el reforzamiento de las fronteras para ellos (Nación) es para Salta, Misiones y las provincias de Corrientes y del Chaco, dejándonos a Formosa por fuera de ese esquema de cuidado".

Por lo tanto, el Ministro subrayó que "esto se entiende como una renuncia por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación, que me parece que es algo muy llamativo, pero a la vez elocuente, de cuál es el concepto que tienen respecto de lo que somos los formoseños y formoseñas" y aseguró que "esto no lo podemos permitir, por eso lo expresamos en el marco de la reunión del Consejo de Seguridad Interior".

Y enfatizó en que "es responsabilidad primaria y excluyente del Gobierno nacional, a través de sus fuerzas federales, la Prefectura en el río Paraguay y la Gendarmería en el resto de nuestros límites internacionales, resguardar las fronteras".

Asimismo, indicó que "planteamos que era necesario poder discutir políticas y definir claramente las cuestiones que hacen a la seguridad", aclarando que "nosotros no tenemos ningún tipo de inconvenientes en discutir distintos temas, pero no podemos permitirnos de que nos dejen afuera, y no lo hacen al gobernador Gildo Insfrán o a este Ministro, sino a todos los formoseños y formoseñas".

González aseveró que "discutir las políticas públicas de seguridad de las fronteras implica discutir muchas otras cosas, como la situación de cada una, porque cada realidad de frontera es diferente por la composición de carácter cultural, histórico, social, económico y político y no es solamente pensar en términos de cuántos policías tenemos que tener".

Además, el titular de la cartera de Seguridad provincial alertó sobre el repliegue de la Gendarmería nacional en las zonas limítrofes, señalando que las fuerzas federales cuentan con cada vez menos personal y logística.

Y criticó el eslogan nacional de "cuidar a quienes nos cuidan", ya que "no se puede hablar de cuidar al uniformado si no se le brinda una obra social eficiente. Hoy la cobertura médica de las fuerzas federales es inexistente y es la provincia la que muchas veces, con "mil amores", debe colaborar para que puedan cumplir su tarea", explicó González.

Entonces, reiteró que "las políticas públicas no se llevan adelante con eslogan, sino con acciones concretas que implican la transformación de realidades para brindar a la población mejores condiciones de vida", lamentando que "eso es lo que no estamos viendo desde Nación".

Al concluir, se refirió al debate sobre la baja de la edad de imputabilidad y planteó que "discutieron y aprobaron la ley que baja la edad de imputabilidad de los menores, pero no discutieron de que exista una línea de financiamiento para que las provincias puedan adecuar sus estructuras penitenciarias a esta realidad".

Fuente y fotos: Norte - El Destape