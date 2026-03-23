La firma anunció que discontinuará la producción en su planta santafesina en Santo Tomé para concentrar sus tareas en las áreas comerciales y de logística e indicó que cumplirá con todas las obligaciones legales correspondientes con los empleados afectados. Según explicaron, es para “asegurar la sustentabilidad del negocio”.

El cierre del sector productivo afecta a aproximadamente 40 trabajadores, quienes fueron notificados de la situación el pasado miércoles 18 de marzo. La medida, que marca un cambio significativo para el cordón industrial de la zona, implica que la sede dejará de producir para concentrar sus tareas exclusivamente en las áreas comerciales y de logística.

A pesar del cese de la fabricación, la empresa garantizó que las operaciones de distribución, ventas y servicio de postventa continuarán funcionando con normalidad desde su sitio en la ciudad santafesina, asegurando el abastecimiento de herramientas y soluciones en todo el territorio argentino.

Finalmente, desde SNA Europe recalcaron que el proceso se llevará adelante con respeto por la integridad de sus trabajadores, asegurando que la empresa cumplirá con todas las obligaciones legales correspondientes.

Fuente y fotos: Rosario 3