Un accidente de tránsito ocurrido en la tarde de este sábado en Avenida 28 y calle 27 del centro de Presidencia Roque Sáenz Peña, dejó el lamentable saldo de un motociclista en estado crítico, quien permanece internado con Asistencia Respiratoria Mecánica (ARM) en el mencionado Hospital. Además, por el incidente también dos niños fueron atendidos en el nosocomio saenzpeñense.

Minutos después llegaron al lugar efectivos policiales quienes constataron que fueron partícipes un automóvil y motocicleta Appia, de 150 cc., color negro, guiada por un adolescente de 17 años, quien circulaba acompañado de otro joven de 15 años -aparentemente su hermano- ambos domiciliados en Colonia Ensanche Norte, en la periferia rural saenzpeñense.

El automóvil es un Volkswagen Bora, color negro, que era conducido por un abogado de 61 años de edad, domiciliado en Sáenz Peña; quien resultó con lesiones pero no quiso asistencia médica. El conductor circulaba acompañado de dos menores de 3 y 10 años; quienes también fueron trasladados hacia el Hospital local. Se dio intervención a integrantes de la División Criminalística y minutos después ambos rodados fueron entregados en el lugar previa acreditación de la documentación pertinente.

En ese contexto, Periodismo365 pudo saber que a las 17.50 horas, ingresó al nosocomio una ambulancia con dos pacientes de 15 y 16 años de edad, quienes serían hermanos y fueron partícipes del mencionado accidente de tránsito. Allí, el diagnóstico de los médicos para el motociclista de 17 años fue "Traumatismo Encéfalocraneano Grave, Traumatismo torácico lado derecho, Politraumatismos", quedando internado en el Hospital "4 de Junio" con ARM (Asistencia Respiratoria Mecánica) en estado crítico. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 4 a cargo del Dr. Gustavo Valero, en la causa por "Supuestas Lesiones en Accidente de Tránsito".

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